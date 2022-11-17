Лукашенко хочет производить реактивные снаряды, направляет делегацию в Иран – ГУР

Беларуская делегация планирует визит в Иран, чтобы получить возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По данным ГУР, власти Беларуси ищут возможность организации на территории страны производства составных частей для снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перехода в дальнейшем на замкнутый цикл производства боеприпасов.

Также режим диктатора Александра Лукашенко ищет возможность организации технологического процесса сборки реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм из импортных составляющих.

"В связи с этим 20-23 ноября запланирован визит беларуской делегации в Иран", – говорится в сообщении.

Список вопросов для обсуждения с иранской стороной касается всего цикла производства – от технологии выплавки стали для составных частей боеприпасов до покраски снарядов и тары, используемой для их упаковки, отметили в военной разведке.

По данным ГУР, Иран будет поставлять России ракеты класса "земля-земля" в ближайшее время, ожидается прибытие групп "советников" для обучения.

5 ноября министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир-Абдоллахиян признал поставки дронов России.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.