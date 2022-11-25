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Министр обороны Польши назвал четыре убедительных причины передать ПРО Patriot Украине

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 22:17
Министр обороны Польши назвал четыре убедительных причины передать ПРО Patriot Украине - Фото
Мариуш Блащак (фото: Минобороны Польши)

Размещение комплексов противоракетной обороны Patriot в Украине выгодно и для безопасности юго-восточной части Польши. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак во время посещения учений НАТО "Тумак 22" вблизи польско-беларуской и польско-российской границы, передает Минобороны страны.

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"Размещение немецких пусковых установок Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части нашей страны; потому что ракетная безопасность на востоке Украины также означает безопасность на востоке Польши", – сказал Блащак.

Он аргументировал это необходимым временем реакции на вражескую ракету.

"Все дело во времени реакции. "Патриоты", дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, которые пересекут польскую границу, а трагическое событие, случившееся 15 ноября, произошло всего в нескольких километрах от украинской границы. Эта ракета прилетела на польскую территорию за несколько секунд. Этого времени недостаточно, чтобы эффективно ее сбить", – пояснил польский министр обороны.

Второй причиной в пользу размещения ПРО Patriot в Украине Блащак назвал возможность трактовать сбивание российской ракеты над украинской территорией польскими военными как вступление Польши в войну.

"Сбить такую ​​ракету над украинской территорией означало бы вступление Польши в войну, а мы этого не хотим. Размещение "Патриотов" на западе Украины повышает безопасность как западной Украины, так и Польши", – подчеркнул глава Минобороны союзников.

Третьей причиной в пользу передачи ПРО Patriot Киеву Блащак назвал возможность блекаута в Украине из-за недостатка противоракетных систем и, как следствие, увеличение украинских беженцев в Европу.

"Интенсивные ракетные обстрелы украинских электростанций... вызывают отсутствие доступа к электричеству. Как следствие, из-за зимы вызовут очередную волну беженцев, а с точки зрения как безопасности Украины, так и безопасности Польши и всей Европы, лучше, чтобы очередная волна беженцев не произошла", – пояснил он.

В-четвертых, Блащак не согласился с аргументом, что ПРО Patriot якобы "слишком технологичны" для Украины.

"Немецкие "Патриоты" – это старая версия, 1980-х годов, поэтому нельзя сказать, что они технологичны... В Украину уже передана техника, которая гораздо более технологична, чем немецкие Patriot, – я имею в виду комплексы HIMARS", – сказал министр обороны Польши.

  • После падения ракет в Польше Германия предложила Варшаве разместить принадлежащие ФРГ американские комплексы Patriot на ее границах.
  • 23 ноября министр обороны Польши Мариуш Блащак и глава правящей партии Ярослав Качиньский предложили Германии разместить Patriot в западной части Украины.
  • Глава Минобороны Германии отметила, что использование систем обороны НАТО за пределами территории Альянса должно быть согласовано со всеми странами-членами.
  • Генсек НАТО заявил, что передавать Украине те или иные системы ПВО/ПРО или нет, – решать правительствам стран.
  • Германия заявила, что обсуждает запрос Польши на предоставление Украине систем ПРО Patriot.

Читайте также: Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как эта ПВО поможет в войне с Россией

Наталія Медведєва
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