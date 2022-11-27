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Подоляк о ПВО Patriot: Это не об эскалации, а о защите детей. Ждем решения Германии

Цей матеріал також доступний українською
27.11.2022, 11:04
Подоляк о ПВО Patriot: Это не об эскалации, а о защите детей. Ждем решения Германии - Фото
Михаил Подоляк (Фото: Офис президента)

Передача Украине систем противовоздушной обороны Patriot будет не эскалацией российско-украинской войны, а поможет защитить детей от ракет РФ. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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""ЗРК Patriot" и "эскалация" – слова, которые не могут быть совместимы в одном предложении. ПВО – это не о наступлениях. Это исключительно о защите детей и мирного населения от ракетных ударов", – написал Подоляк.

Он назвал мудрой идею Польши о передаче предложенных ей Германией Patriot для защиты неба Украины. И приветствовал слова генсека НАТО, который заявил, что решение о такой передаче должны принимать правительства, а не Альянс.

"Ждем решения Германии", – подытожил Подоляк.

Читайте также: Patriot для Украины. Что предлагает Польша и как эта ПВО поможет в войне с Россией

Марко Сировой
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Германия польша пво Patriot михаил подоляк
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