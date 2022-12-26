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Новые сроки. Теперь РФ хочет выйти на границы Донецкой области до конца года – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
26.12.2022, 23:29
Новые сроки. Теперь РФ хочет выйти на границы Донецкой области до конца года – Минобороны - Фото
Анна Маляр (фото: Ukrinform)

Самые ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, и россиянам не удается там продвигаться, однако они поставили себе цель выйти на границы Донецкой области до конца года. Об этом сказала замминстра обороны Анна Маляр в интервью на телемарафоне.

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"Бахмут действительно сейчас является нашей восточной крепостью, и враг действительно сейчас сконцентрировал там больше всего своих сил, военной техники и вооружения. Они себе поставили задачу до конца этого календарного года выйти на границы Донецкой области", – сказала Маляр.

17 октября Маляр говорила, что российское военное руководство поставило перед оккупантами задачу захватить Бахмут Донецкой области до конца октября.

По ее словам, оккупанты уже не могут удерживать ту линию фронта, которую они изначально заняли, потому сейчас они выбирают определенные участки, где могут сконцентрировать максимум усилий и где, как им кажется, будет проще всего добиться цели.

Тем не менее, подчеркнула Маляр, украинские защитники держат фронт и наносят потери врагу, и армия РФ не может продвигаться дальше.

"Там было незначительное продвижение, но [украинские войска] вытеснили врага, и на сегодня враг пытается окружить город, и у них тоже это не получается", – сказала Маляр.

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Оксана Житнюк
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Донецкая область война Донбасс минобороны бахмут Анна Маляр
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