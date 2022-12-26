Бахмут. Пауза в боях возможна, РФ понесла серьезные потери, оборона также истощается — ВСУ

Оперативная пауза в боях за Бахмут, которые продолжаются уже несколько месяцев, возможна, так как россияне понесли серьезные потери, а оборона Вооруженных Сил Украины также истощается. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, восточный фронт остается эпицентром боев, однако за последние сутки никаких радикальных изменений не произошло.

Он отметил, что на Бахмутском направлении произошло 255 обстрелов и 28 боестолкновений за сутки, противник потерял более 90 человек убитыми и больше 110 ранеными.

Череватый заявил, что пока нельзя говорить об оперативной паузе в Бахмуте, однако, учитывая потери россиян, истощение обороны ВСУ и погодные условия, то ее можно допустить.

"Мы всегда действуем исходя из оперативной ситуации, если у нас будет достаточно сил и средств, чтобы нанести удар, когда враг не способен наступать, то мы это сделаем", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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