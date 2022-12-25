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Бахмут. Россиянам не дают передохнуть и постоянно бьют их. Это наша стратегия войны — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 12:46
Бахмут. Россиянам не дают передохнуть и постоянно бьют их. Это наша стратегия войны — ВСУ - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: 93-я ОМБр "Холодный Яр"/Facebook)

В районе Бахмута Вооруженные Силы Украины постоянно бьют россиян и не дают оккупантам перегруппировываться. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Донбасс остается основным театром войны, противник стянул туда наибольшее количество войск и пытается наступать на Бахмут и Авдеевку, а также хотят возобновить атаки в районе Лимана. 

Он отметил, что ВСУ не дают противнику прорваться и наносят ему системные потери, под Бахмутом за сутки погибло более 50 захватчиков и более 80 ранено. 

"Принципиальная позиция нашего командования — постоянно не давать врагу передохнуть, бить по нему беспокоящим огнем, диверсионными группами и всеми видами вооружений. Чтобы противник чувствовал угрозу постоянно. Каждую ночь уничтожаются склады, командные пункты, скопления техники. Это наша доктрина ведения войны", — сказал Череватый.

Спикер ВСУ подчеркнул, что россияне хуже подготовились к войне в условиях зимы, особенно в вопросе снаряжения для личного состава. 

Военные заявляли в утренней сводке, что ВСУ за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска.

Читайте также: Бахмут. За сутки РФ потеряла более 100 человек убитыми и около 200 ранеными — ВСУ

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут Сергей Череватый
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