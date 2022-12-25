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Бахмут. ВСУ замедлили продвижение оккупантов, РФ может инициировать паузу в боях — ISW

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2022, 07:53
Бахмут. ВСУ замедлили продвижение оккупантов, РФ может инициировать паузу в боях — ISW - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что скорость продвижения РФ под Бахмутом, вероятно, замедлилась в последние дни, однако еще рано судить о том, достигло ли ее наступление кульминации — в ноябре и декабре противник совершил немного меньше атак в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Отмечается, что россияне, скорее всего, не смогут поддерживать темп наступления и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, а тяжелые потери в рядах террористов ЧВК Вагнера повлияли на нынешние оперативные возможности захватчиков. 

ISW пишет, что нехватка личного состава и боеприпасов в армии России не позволит ей в ближайшей перспективе сохранить нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута.

Безжалостное и дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать способность России преследовать долгосрочные цели на театре военных действий на Донбассе, резюмировали в сводке.

Читайте также: Бахмут. За сутки РФ потеряла более 100 человек убитыми и около 200 ранеными — ВСУ 

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс бахмут isw
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