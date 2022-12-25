Бахмут. ВСУ замедлили продвижение оккупантов, РФ может инициировать паузу в боях — ISW
Вооруженные Силы Украины замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что скорость продвижения РФ под Бахмутом, вероятно, замедлилась в последние дни, однако еще рано судить о том, достигло ли ее наступление кульминации — в ноябре и декабре противник совершил немного меньше атак в районе Бахмута по сравнению с октябрем.
Отмечается, что россияне, скорее всего, не смогут поддерживать темп наступления и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, а тяжелые потери в рядах террористов ЧВК Вагнера повлияли на нынешние оперативные возможности захватчиков.
ISW пишет, что нехватка личного состава и боеприпасов в армии России не позволит ей в ближайшей перспективе сохранить нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута.
Безжалостное и дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать способность России преследовать долгосрочные цели на театре военных действий на Донбассе, резюмировали в сводке.
- В Генштабе сообщали, что ВСУ за минувшие сутки отбили атаки российских оккупантов в районе Бахмута, Донецка, Сватово, Кременной и Купянска.
- В Бахмуте идут ожесточенные бои, но ВСУ отбивают атаки россиян и наносят им "максимальные" потери в личном составе, заявляли в Восточной группировке войск.
- Недавно ВСУ отбили атаки российских оккупантов в более 15 населенных пунктах Донецкой и Луганской областей за сутки.
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