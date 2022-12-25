Бахмут. ВСУ замедлили продвижение оккупантов, РФ может инициировать паузу в боях — ISW

Вооруженные Силы Украины замедлили продвижение россиян в районе Бахмута, противник может инициировать оперативную паузу. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что скорость продвижения РФ под Бахмутом, вероятно, замедлилась в последние дни, однако еще рано судить о том, достигло ли ее наступление кульминации — в ноябре и декабре противник совершил немного меньше атак в районе Бахмута по сравнению с октябрем.

Отмечается, что россияне, скорее всего, не смогут поддерживать темп наступления и они могут попытаться инициировать тактическую или оперативную паузу, а тяжелые потери в рядах террористов ЧВК Вагнера повлияли на нынешние оперативные возможности захватчиков.

ISW пишет, что нехватка личного состава и боеприпасов в армии России не позволит ей в ближайшей перспективе сохранить нынешний высокий темп наступательных операций в районе Бахмута.

Безжалостное и дорогостоящее наступление России на Бахмут также может подорвать способность России преследовать долгосрочные цели на театре военных действий на Донбассе, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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