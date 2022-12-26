Зеленский рассказал об уничтожении российских сил на Лиманском направлении – видео

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении в понедельник, 26 декабря, рассказал об успешном уничтожении вражеских сил на Лиманском направлении.

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"Бахмут, Кременная и другие направления на Донбассе, которые нуждаются сейчас в максимуме сил и концентрации. Ситуация там тяжелая, болезненная. Оккупанты тратят все доступные им ресурсы – а это значительные ресурсы, – чтобы выжать хотя бы какое-то продвижение", – рассказал Зеленский.

Он заявил, что украинские военные удерживают позиции и находят возможности, чтобы не только ничего не потерять, но и выбивать оккупантов.

Президент отдельно отметил 10-ю отдельную горно-штурмовую бригаду за взятие в плен оккупантов в Донецкой области, а также 80-ю и 95-ю отдельные десантно-штурмовые бригады за успешное уничтожение вражеской силы на Лиманском направлении.

"Молодцы, ребята! Чем больше оккупанты теряют, тем больше времени мы все выигрываем для Украины", – рассказал Зеленский.

Вечером 25 декабря ряд Telegram-каналов, освещающих войну России против Украины, написали о том, что ВСУ якобы приступили к успешному продвижению на одном из направлений в Луганской области.

Глава Офиса президента Андрей Ермак призвал всех "сохранять спокойствие и иметь терпение", а затем запостил эмодзи в виде креста, символизирующего украинское наступление.

Утром 26 декабря глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что неподалеку от временно оккупированной РФ Кременной в Луганской области идут бои, а часть военного командования россияне отвели в Рубежное.

Андрій Водяний

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