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Пригожин не руководит отрядами ЧВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2023, 07:19
Пригожин не руководит отрядами ЧВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР - Фото
Андрей Юсов (Скриншот видео)

Российский террорист Евгений Пригожин непосредственно не руководит боевыми отрядами ЧВК Вагнера, его функция в основном медийная и политическая. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это собственно бизнес весь этот теневой на территории РФ и за границей. Ну и пиар, и политическое будущее", – сказал Юсов.

Он пояснил, что одна из основных задач вагнеровцев на территории Украины – создание для них политической перспективы в России после замены российского диктатора Владимира Путина.

По словам представителя ГУР, недавние кадровые перестановки в высшем военном руководства России направлены на то, чтобы в том числе снизить активность ЧВК Вагнера.

Он отметил, что введенные против ЧВК Вагнера санкции и признание их транснациональной преступной организацией, уменьшат денежные потоки, которые они смогут использовать для войны против Украины.

Читайте также: США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией

Наталія Медведєва
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война чвк вагнера гур евгений пригожин андрей юсов
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