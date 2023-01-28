Пригожин не руководит отрядами ЧВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР

Российский террорист Евгений Пригожин непосредственно не руководит боевыми отрядами ЧВК Вагнера, его функция в основном медийная и политическая. Об этом сказал спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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"Если мы говорим о Пригожине, то его ключевая функция – медийная и политическая. Он непосредственно не руководит боевыми отрядами, он не возглавляет штаб. То есть его задача – это обеспечение ресурсной базы, финансирование. Это собственно бизнес весь этот теневой на территории РФ и за границей. Ну и пиар, и политическое будущее", – сказал Юсов.

Он пояснил, что одна из основных задач вагнеровцев на территории Украины – создание для них политической перспективы в России после замены российского диктатора Владимира Путина.

По словам представителя ГУР, недавние кадровые перестановки в высшем военном руководства России направлены на то, чтобы в том числе снизить активность ЧВК Вагнера.

Он отметил, что введенные против ЧВК Вагнера санкции и признание их транснациональной преступной организацией, уменьшат денежные потоки, которые они смогут использовать для войны против Украины.

20 января сообщалось, что ЧВК Вагнера финансирует войну в Украине за счет добычи золота в Африке.

23 января стало известно, что из 50 000 завербованных заключенных у ЧВК Вагнера осталось 10 000.

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Наталія Медведєва

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