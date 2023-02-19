Кадыров отказался поддержать Пригожина в кампании против Минобороны России – ISW

Глава Чечни Рамзан Кадыров, похоже, отверг предложения главаря террористической группы Вагнера Евгения Пригожина присоединиться к возобновившейся информационной кампании против Минобороны России, считая, что эта кампания не поможет восстановить ослабевающее влияние Пригожина. Об этом говорится в сводке Института по изучению войны (ISW) 19 февраля.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Кадыров заявил, что чеченские формирования будут выполнять приказы любого командира, назначенного российским диктатором Владимиром Путиным, и что у чеченских боевых офицеров отличные и хорошо скоординированные отношения с Минобороны РФ.

Как отмечается, поддержка Кадыровым минобороны России последовала за попыткой Пригожина привлечь его в свои союзники посредством разрекламированного визита к раненому командиру спецподразделения "Ахмат" 16 февраля.

В ISW предположили, что Пригожин усиливает свою информационную кампанию против Минобороны РФ, заявив 18 февраля, что ЧВК Вагнера не подчиняется МО РФ и "не имеет никакого отношения к российской армии".

В Институте назвали примечательным разное отношение Пригожина и Кадырова к МО РФ, поскольку в октябре 2022 года Пригожин использовал критику Кадырова в адрес российских военных.

Эксперты ISW предполагают, что Кадыров отказался присоединиться к возобновившейся информационной атаке Пригожина на МО РФ, потому что его формальные связи с Кремлем и положение в российском правительстве более выгодны, чем любые политические отношения с Пригожиным.

Эксперты прогнозируют, что Пригожин пытается завербовать ультранационалистических деятелей в Кремле и российских блогеров для поддержки его стремления к власти в России, но, вероятно, обнаружит, что те, кто связан с Кремлем, могут отвернуться от него.

3 февраля Офис генпрокурора сообщил о подозрении Пригожину, а также обещает привлечь к ответственности и рядовых вагнеровцев.

8 февраля разведка Эстонии высказала мнение, что Кадыров и Пригожин борются за власть в Кремле, а российские элиты не решаются это делать.

Читайте также: Пригожин не руководит отрядами ЧВК Вагнера, он обеспечивает пиар и финансирование – ГУР

Наталія Медведєва

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.