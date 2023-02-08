Элиты РФ понимают, что Путин сошел с ума. За власть борются Кадыров и Пригожин — Эстония
Российские элиты понимают, что диктатор Владимир Путин сошел с ума, но они боятся провоцировать перемены. Об этом заявляется в годовом отчете разведки Эстонии, который цитирует издание Bloomberg.
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Эстонцы заявляют, что российская элита все больше обеспокоена сумасшедшими шагами Путина, но большинству из них не хватает смелости предпринять реальные шаги к переменам.
Отмечается, что в потенциальной постпутинской России нет значимой группировки, разделяющей демократические ценности.
Вместо этого за власть борются радикалы, среди которых — владелец террористической организации "группа Вагнера" Евгений Пригожин и гауляйтер временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия Рамзан Кадыров.
Разведчики пишут, что нынешний российский режим является СССР 2.0, где нет условных Михаила Горбачева или Бориса Ельцина (эти лидеры ассоциируются на Западе с "демократическими преобразованиями" в РФ. — ред.)
- 23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент".
- Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии.
- За то, что Россия уничтожила, должна заплатить сама Россия – премьер Эстонии.
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