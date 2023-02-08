UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Элиты РФ понимают, что Путин сошел с ума. За власть борются Кадыров и Пригожин — Эстония

Цей матеріал також доступний українською
08.02.2023, 13:19
Элиты РФ понимают, что Путин сошел с ума. За власть борются Кадыров и Пригожин — Эстония - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российские элиты понимают, что диктатор Владимир Путин сошел с ума, но они боятся провоцировать перемены. Об этом заявляется в годовом отчете разведки Эстонии, который цитирует издание Bloomberg.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Эстонцы заявляют, что российская элита все больше обеспокоена сумасшедшими шагами Путина, но большинству из них не хватает смелости предпринять реальные шаги к переменам.

Отмечается, что в потенциальной постпутинской России нет значимой группировки, разделяющей демократические ценности.

Вместо этого за власть борются радикалы, среди которых — владелец террористической организации "группа Вагнера" Евгений Пригожин и гауляйтер временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия Рамзан Кадыров

Разведчики пишут, что нынешний российский режим является СССР 2.0, где нет условных Михаила Горбачева или Бориса Ельцина (эти лидеры ассоциируются на Западе с "демократическими преобразованиями" в РФ. — ред.) 

Читайте также: Россия готовится к большому наступлению, два-три месяца будут критическими — Эстония

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Рамзан Кадыров война владимир путин разведка эстония евгений пригожин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 