Эстония хочет передать ВСУ кассетные боеприпасы, но нужен зеленый свет от Германии – ERR

Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии. Об этом сообщает ERR.

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Журналисты подчеркнули, что информацию о намерении Эстонии передать Украине кассетные боеприпасы, о чем ранее со ссылкой на свои источники сообщало агентство AFP, сейчас по сути подтвердил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

"Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", – сказал Певкур.

Более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрете и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в их число не входят (как и США, Россия, Китай, Израиль, Южная Корея и другие страны). В Эстонии сейчас есть кассетные снаряды, которые были в свое время закуплены в Германии, однако сейчас Берлин от производства и использования таких боеприпасов отказался.

В Эстонии кассетные боеприпасы немецкого производства остались с 90-х годов.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые могут оставаться на поле боя годами, если не взорвутся сразу. Применение кассетных боеприпасов жестко ограничено международными соглашениями, их применение не должно создавать угрозу гражданским объектам и мирному населению.

10 января Foreign Policy сообщил, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины в Турции Боднар опроверг это сообщение и предположил, что такая информация может быть частью российской пропаганды.

23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент".

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Оксана Житнюк

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