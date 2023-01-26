Эстония хочет передать ВСУ кассетные боеприпасы, но нужен зеленый свет от Германии – ERR
Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого нужно согласие страны-производителя – Германии. Об этом сообщает ERR.
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Журналисты подчеркнули, что информацию о намерении Эстонии передать Украине кассетные боеприпасы, о чем ранее со ссылкой на свои источники сообщало агентство AFP, сейчас по сути подтвердил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
"Эстония решила предоставить Украине артиллерийские боеприпасы калибра 155 миллиметров. Говорить о деталях соглашений между вооруженными силами Эстонии и Украины, в частности, о количестве и номенклатуре боеприпасов, я не считаю необходимым. Если мы предоставим Украине кассетные боеприпасы, я не вижу тут проблем, поскольку уже сейчас обе воюющие стороны используют на территории Украины такие боеприпасы", – сказал Певкур.
Более 100 стран мира присоединились к конвенции о запрете и нераспространении такого типа боеприпасов, но Эстония и Украина в их число не входят (как и США, Россия, Китай, Израиль, Южная Корея и другие страны). В Эстонии сейчас есть кассетные снаряды, которые были в свое время закуплены в Германии, однако сейчас Берлин от производства и использования таких боеприпасов отказался.
В Эстонии кассетные боеприпасы немецкого производства остались с 90-х годов.
- 10 января Foreign Policy сообщил, что Турция в прошлом ноябре якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины в Турции Боднар опроверг это сообщение и предположил, что такая информация может быть частью российской пропаганды.
- 23 января Эстония заявила, что отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент".
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