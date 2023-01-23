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Россия готовится к большому наступлению, два-три месяца будут критическими — Эстония

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 15:42
Россия готовится к большому наступлению, два-три месяца будут критическими — Эстония - Фото
Ханно Певкур (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты готовятся к новому большому наступлению в Украине, а поэтому следующие два-три месяца будут критическими. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире местного канала, цитирует его ERR.

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По его словам, действия РФ говорят о том, что она готовит новое наступление в ближайшие месяцы, а поэтому западная военная помощь исключительно важна для Украины.

Он отметил, что следующие два-три месяца будут критически важными. 

Певкур заявил, что ситуация в войне сложная, Россия сосредотачивает много войск. 

"Если подумать о назначении Герасимова вместо Суровикина, то это объясняется не тем, что Суровикин не справился, а тем, что Герасимов может приказывать всем видам войск. Эти шаги указывают на то, что Россия готовится к крупному наступлению", — сказал министр.

  • Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".
  • Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Данилов о Герасимове: Следующие два-три месяца будут решающими — это повышение ставок

Дмитро Гриниченко
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война эстония валерий герасимов Ханно Певкур
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