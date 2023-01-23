Россия готовится к большому наступлению, два-три месяца будут критическими — Эстония

Российские оккупанты готовятся к новому большому наступлению в Украине, а поэтому следующие два-три месяца будут критическими. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур в эфире местного канала, цитирует его ERR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, действия РФ говорят о том, что она готовит новое наступление в ближайшие месяцы, а поэтому западная военная помощь исключительно важна для Украины.

Он отметил, что следующие два-три месяца будут критически важными.

Певкур заявил, что ситуация в войне сложная, Россия сосредотачивает много войск.

"Если подумать о назначении Герасимова вместо Суровикина, то это объясняется не тем, что Суровикин не справился, а тем, что Герасимов может приказывать всем видам войск. Эти шаги указывают на то, что Россия готовится к крупному наступлению", — сказал министр.

Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".

Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке", заявили в Генштабе ВСУ.

Читайте также: Данилов о Герасимове: Следующие два-три месяца будут решающими — это повышение ставок

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.