Данилов о Герасимове: Следующие два-три месяца будут решающими — это повышение ставок

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины говорит о повышении ставок Кремлем. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Кремль устраняет креатуры собственника террористической ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и "главы Чечни" Рамзана Кадырова, которым был генерал Сергей Суровикин.

Он отметил, что назначение Герасимова говорит о том, что Москва повышает ставки, а следовательно, ближайшие два-три месяца будут решающими в войне.

"Внутренние противоречия в РФ будут только усиливаться. Война за власть в России будет, Путин очень болен и становится слабее с каждым днем", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО заявил, что к 24 февраля россияне попытаются показать своему населению какой-либо результат года большой войны.

11 января Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что назначение Герасимова является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

У Резникова о назначении Герасимова: Нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет.

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Дмитро Гриниченко

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