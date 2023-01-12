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Данилов о Герасимове: Следующие два-три месяца будут решающими — это повышение ставок

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 10:33
Данилов о Герасимове: Следующие два-три месяца будут решающими — это повышение ставок - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба ОП)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины говорит о повышении ставок Кремлем. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, Кремль устраняет креатуры собственника террористической ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина и "главы Чечни" Рамзана Кадырова, которым был генерал Сергей Суровикин. 

Он отметил, что назначение Герасимова говорит о том, что Москва повышает ставки, а следовательно, ближайшие два-три месяца будут решающими в войне. 

"Внутренние противоречия в РФ будут только усиливаться. Война за власть в России будет, Путин очень болен и становится слабее с каждым днем", — сказал Данилов.

Также секретарь СНБО заявил, что к 24 февраля россияне попытаются показать своему населению какой-либо результат года большой войны. 

  • 11 января Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Британская разведка считает, что назначение Герасимова является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".
  • У Резникова о назначении Герасимова: Нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет.

Читайте также: Шойгу заменил Суровикина на Герасимова. ISW считает, что это удар по Пригожину и силовикам 

Дмитро Гриниченко
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Рамзан Кадыров война евгений пригожин валерий герасимов Алексей Данилов
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