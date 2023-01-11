У Резникова о назначении Герасимова: Нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет

Назначением начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной РФ против Украины Кремль, по сути, признал, что ведет полноценную войну, а не "спецоперацию", и теперь может бросить больше ресурсов против украинских сил, но государству-террористу это уже не поможет. Такое мнение выразил советник министра обороны Алексей Копытько.

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Он напомнил о прогнозе главы Минобороны Алексея Резникова в декабре о том, что российский диктатор Владимир Путин заменит Сергея Суровикина кем-то другим.

"Уже тогда было видно, что Суровикин с поставленной задачей не справляется и его судьба предсказуема", – заявил Копытько.

Он указал на стратегические просчеты Суровикина: неэффективные ракетные атаки по Украине привели к заметному истощению запасов российских ракет и подстегнули ряд поставок от западных партнеров Украины.

"Назначение Герасимова – важный сигнал. Недаром товарищ Пригожин вчера на упреждение "взял" Соледар в телеграме. Торопился. А сегодня Минобороны РФ его опровергло. "Взять" Соледар и Бахмут теперь должен Герасимов. Для российского генералитета это практически ва-банк. Шойгу создал конструкцию "умри сегодня ты, а завтра я", – написал Копытько.

Советник Резникова считает, что этим решением Путин по сути признал, что идет полноценная война, так как теперь группировку возглавляет начальник Генштаба, а его замы – командующие видов.

"Это может повлечь увеличение ресурсов, которые РФ бросит против нас. В первую очередь – человеческих. Возложение персональной ответственности на НГШ может привести к небольшим улучшениям в управлении и обеспечении российской группировки. Нам будет трудно. Однако россиянам это уже не поможет", – считает Копытько.

Он подчеркнул, что теперь ответственность за тысячи трупов будет нести "не какой-то непонятный Суровикин", а "главный российский военный, от которого два шага до Путина".

"Любая неудача, а их будет много, будет снижать легитимность бункерного вождя", – добавил Копытько.

Сегодня Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что назначение Герасимова является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

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Оксана Житнюк

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