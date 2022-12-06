Резников считает, что Путин заменит Суровикина. Прогнозирует "полное" поражение РФ в войне

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Кремль, скорее всего, сменит командование войной против Украины, но выразил уверенность, что РФ ждет "полное" поражение. Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

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По его словам, россияне будут изобретать новую тактику в войне. Он считает, что будет сменено командование оккупационной армией, которую сегодня возглавляет Сергей Суровикин, так как он не оправдал ожидание Кремля.

"Они будут искать новые решения. Мы должны быть готовы, точно победим. Главное — наша стойкость и умение выдержать удар. Это делает уже и западный мир, мы спокойно пережили все эти ракетные атаки. Мир привык и закручивает гайки России, война закончится ее полным поражением", — сказал Резников.

Также министр отметил, что по запасам крылатых и баллистических ракет противник вышел за пределы необходимого резерва на случай агрессии против РФ.

Он заявил, что до ракетной атаки 5 декабря у оккупантов было 37% крылатых ракет "Калибр", запас который снизился примерно до 30%.

"Способность производить ракеты резко упала. Единственное, чтобы мы не так сильно радовались, — у них тысячи ракет С-300, которыми они будут бить по прифронтовым областям", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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