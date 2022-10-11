ГУР о ракетных атаках: Фирменный стиль Суровикина, нужно показать Путину якобы достижения

Новый командующий войной РФ против Украины Сергей Суровикин, "прославившийся" жестокостью в Сирии, принимал участие в подготовке массированных ракетных ударов по Украине, и цель этого террора – быстро показать руководству РФ какие-то якобы достижения армии России. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

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Юсов заявил, что массированные ракетные удары армии РФ по Украине не являются "ответом" оккупантов на взрыв на Крымском мосту.

"Есть точная информация о старте подготовки массированных ударов со 2 октября, но окончательное решение было принято 9 числа. И связано оно было с назначением нового командующего оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина, потому что необходимо быстро продемонстрировать какие-то якобы реальные достижения и провести такую политическую и психологическую операцию. Не обеспечить реальные достижения, а продемонстрировать", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что публичная информация о назначении Суровикина командующим войной появилась 8 октября, но фактические действия и его непосредственное участие, в том числе в подготовке ракетных ударов по Украине, были и раньше.

"Да, это его "фирменный стиль". Человек, который не служил в воздушных войсках, не был пилотом, не причастен к этой истории, возглавлял воздушную группировку рашистов в Сирии и отметился там массированными ударами по гражданским объектам, что привело к большим жертвам среди мирного населения", – сказал Юсов.

Он подчеркнул, что преимущество Суровикина перед диктатором РФ Владимиром Путиным только одно – это его жестокость. С этим и связано такое кадровое решение, отметил представитель ГУР.

Он подчеркнул, что для диктаторов жестокость, возможно, является определяющей функцией, но в современных войнах "методы Жукова" и забрасывание мясом или железом не сработают.

За вчерашний день были зафиксированы попадания ракет армии РФ в 12 областях, погибли 19 человек.

Сегодня россияне продолжили массированные ракетные атаки по территории Украины. 11 октября украинская противовоздушная оборона сбила 18 ракет, восемь дронов-камикадзе и три БПЛА россиян.

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Оксана Житнюк

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