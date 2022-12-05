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Сырский: Суровикин изменил тактику РФ — стало больше штурмовых отрядов и ракетных ударов

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05.12.2022, 17:28
Сырский: Суровикин изменил тактику РФ — стало больше штурмовых отрядов и ракетных ударов - Фото
Александр Сырский (Фото: Минобороны)

Назначение Сергея Суровикина командующим войной России против Украины изменило тактику армии оккупантов — она увеличила количество ракетных ударов и штурмовых отрядов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

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По его словам, на восточном фронте сегодня очень напряженная ситуация, а противник атакует подразделения Вооруженных Сил Украины ежедневно.

Он отметил, что тактика россиян изменилась с назначением Суровикина — увеличилось количество ракетных и авиационных ударов, противник перешел к тактике действий штурмовых отрядов. 

Сырский заявил, что у оккупантов довольно неплохо подготовлены танкисты, некоторые подразделения пехоты и летчики армейской авиации.

Военачальник подчеркнул, что главные промахи России в войне — это неправильная оценка Украины, ее народа и ВСУ. 

Читайте также: Суровикин сделал армию России дисциплинированнее, у него "доктрина террориста" — Резников 

Дмитро Гриниченко
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армия России война александр сырский сергей суровикин
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