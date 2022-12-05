Сырский: Суровикин изменил тактику РФ — стало больше штурмовых отрядов и ракетных ударов
Назначение Сергея Суровикина командующим войной России против Украины изменило тактику армии оккупантов — она увеличила количество ракетных ударов и штурмовых отрядов. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
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По его словам, на восточном фронте сегодня очень напряженная ситуация, а противник атакует подразделения Вооруженных Сил Украины ежедневно.
Он отметил, что тактика россиян изменилась с назначением Суровикина — увеличилось количество ракетных и авиационных ударов, противник перешел к тактике действий штурмовых отрядов.
Сырский заявил, что у оккупантов довольно неплохо подготовлены танкисты, некоторые подразделения пехоты и летчики армейской авиации.
Военачальник подчеркнул, что главные промахи России в войне — это неправильная оценка Украины, ее народа и ВСУ.
- Суровикин, "прославившийся" жестокостью в Сирии, принимал участие в подготовке массированных ракетных ударов по Украине, и цель этого террора – быстро показать руководству РФ какие-то якобы достижения армии России, заявили в украинской разведке.
- Британская разведка отмечала, что Суровикин столкнется с раздробленным Минобороны РФ.
- В начале октября аналитики Института изучения войны отмечали, что Путин пытается погасить недовольство военными неудачами кадровыми перестановками в армии РФ.
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