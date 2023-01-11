"Меняй-не меняй, а терпеть придется до конца" – Подоляк о Герасимове вместо Суровикина

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что решение Кремля поменять командующего войной РФ против Украины говорит о "реванше классического генералитета" в России, но сомневается, что это даст какие-то результаты для государства-террориста на поле боя. Об этом он сказал в эфире телемарафона и написал в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть придется до конца. Потому что "нравится/не нравится... красавица", – написал Подоляк, комментируя назначение новым командующим войной начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова.

По мнению Подоляка, очередная перестановка означает "реванш классического генералитета" в РФ, так как Сергей Суровикин, который теперь заместитель Герасимова, "был близок к ультрарадикальной группировке" в окружении российского диктатора Владимира Путина, которая претендовала на статус "мы главные". К этой же группировке Подоляк отнес главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина и так называемого главу Чечни Рамзана Кадырова.

"Эта группа очень мощно продвигалась наверх, как бы это сказать, пищевой цепочки. И они, наверное хотели – и Путин это понял – сделать уже свое окружение вокруг Путина, чтобы руководить РФ как таковой, понимая, что Путин теряет влияния", – считает Подоляк.

Советник главы ОП напомнил об активном участии Герасимова в войне против Украины с 2014 года и связанной с ней кремлевской пропаганде.

"Но Герасимов – это гибридная война. Разбирается ли он в войне горячей, стандартной – сейчас увидим", – сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что в вопросе этой перестановки считает более важным то, что "классические генералы" РФ начинают выталкивать Пригожина, ФСБшников и прочих.

На должность командующего войной России против Украины Суровикина назначили 8 октября 2022 года. До участия в войне против Украины Суровикин в течение полугода в 2017-м был командующим группировкой российских войск в Сирии, а потом российский диктатор Владимир Путин назначил его главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.