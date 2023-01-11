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Шойгу снял Суровикина с должности командующего оккупационными войсками в Украине

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 17:49
Шойгу снял Суровикина с должности командующего оккупационными войсками в Украине - Фото
Серей Суровикин (скриншот видео)

Министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу снял Сергея Суровикина с должности командующего объединенной группировкой войск и назначил вместо него начальника генштаба Валерия Герасимова. Об этом сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Суровикин назначен заместителем Герасимова. Также его замами стали главком сухопутных войск генерал Олег Салюков и замначальника генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

  • На должность командующего войной России против Украины Суровикина назначили 8 октября 2022 года. До участия в войне против Украины Суровикин в течение полугода в 2017-м был командующим группировкой российских войск в Сирии, а потом российский диктатор Владимир Путин назначил его главнокомандующим Воздушно-космическими силами РФ.

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Вадим Ребрина
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сергей шойгу
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