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Герасимов вместо Суровикина. Разведка Британии заявила о "растущей серьезности" ситуации

Цей матеріал також доступний українською
11.01.2023, 22:14
Герасимов вместо Суровикина. Разведка Британии заявила о
Герасимов и Путин (Фото - EPA)

Британская разведка считает, что очередная перестановка в российской объединенной группировке войск, воюющей против Украины, является важным изменением в подходе диктатора РФ Владимира Путина к управлению войной, и Россия сталкивается с все большими трудностями.

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В Британии считают, что назначение Герасимова командующим театром военных действий является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российских ультранационалистов и сообществом военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", – считают в британской разведке.

Суровикин же, как утверждают в Лондоне, наоборот получил "широкую похвалу" в этих кругах из-за своего "более реалистичного подхода".

"Теперь, когда он заместитель, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшились", – добавили в разведке.

  • Сегодня Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Читайте также: "Меняй-не меняй, а терпеть придется до конца" – Подоляк о Герасимове вместо Суровикина

Оксана Житнюк
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Великобритания британия разведка валерий герасимов сергей суровикин
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