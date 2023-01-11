Герасимов вместо Суровикина. Разведка Британии заявила о "растущей серьезности" ситуации

Британская разведка считает, что очередная перестановка в российской объединенной группировке войск, воюющей против Украины, является важным изменением в подходе диктатора РФ Владимира Путина к управлению войной, и Россия сталкивается с все большими трудностями.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

В Британии считают, что назначение Герасимова командующим театром военных действий является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит Россия, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

"Этот шаг, вероятно, будет встречен с крайним неудовольствием большей частью российских ультранационалистов и сообществом военных блогеров, которые все чаще обвиняют Герасимова в плохом ведении войны", – считают в британской разведке.

Суровикин же, как утверждают в Лондоне, наоборот получил "широкую похвалу" в этих кругах из-за своего "более реалистичного подхода".

"Теперь, когда он заместитель, его авторитет и влияние почти наверняка значительно уменьшились", – добавили в разведке.

Сегодня Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Читайте также: "Меняй-не меняй, а терпеть придется до конца" – Подоляк о Герасимове вместо Суровикина

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.