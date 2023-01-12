UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шойгу заменил Суровикина на Герасимова. ISW считает, что это удар по Пригожину и силовикам

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 08:33
Шойгу заменил Суровикина на Герасимова. ISW считает, что это удар по Пригожину и силовикам - Фото
Сергей Шойгу и Валерий Герасимов (Фото: EPA)

Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины вместо Сергея Суровикина может быть ударом по олигарху и собственнику террористической ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, чтобы ослабить его влияние. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Аналитики заявляют, что назначение Герасимова показывает попытки Кремля улучшить командование и управление войсками для решающих боевых действий в 2023 году, а также приверженность традиционным структурам Минобороны РФ.

Отмечается, что кадровое решение усилит позиции Минобороны РФ, против которого выступал Пригожин — критиковал способы ведения войны лично и через подконтрольные медийные ресурсы. 

ISW пишет, что Суровикин был фаворитом Пригожина и группировки российских силовиков, а поэтому назначение Герасимова может побудить их к дальнейшему разделу информационного пространства России и усилению критики ведения войны Кремлем. 

Обозреватели считают, что Пригожин может усилить пиар ЧВК Вагнера, чтобы противопоставить ее регулярной армии РФ, а усилия Герасимова по централизации командования, вероятно, также столкнутся с сопротивлением. 

Герасимов вряд ли сможет быстро оживить и реформировать поведение России в войне в Украине для достижения максималистских целей диктатора Владимира Путина, резюмировали в сводке.  

  • 11 января Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.
  • Британская разведка считает, что назначение Герасимова является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".
  • У Резникова о назначении Герасимова: Нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет.

Читайте также: "Меняй-не меняй, а терпеть придется до конца" – Подоляк о Герасимове вместо Суровикина

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война евгений пригожин валерий герасимов сергей шойгу сергей суровикин isw
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 