Шойгу заменил Суровикина на Герасимова. ISW считает, что это удар по Пригожину и силовикам

Назначение начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова командующим войной против Украины вместо Сергея Суровикина может быть ударом по олигарху и собственнику террористической ЧВК Вагнера Евгению Пригожину, чтобы ослабить его влияние. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что назначение Герасимова показывает попытки Кремля улучшить командование и управление войсками для решающих боевых действий в 2023 году, а также приверженность традиционным структурам Минобороны РФ.

Отмечается, что кадровое решение усилит позиции Минобороны РФ, против которого выступал Пригожин — критиковал способы ведения войны лично и через подконтрольные медийные ресурсы.

ISW пишет, что Суровикин был фаворитом Пригожина и группировки российских силовиков, а поэтому назначение Герасимова может побудить их к дальнейшему разделу информационного пространства России и усилению критики ведения войны Кремлем.

Обозреватели считают, что Пригожин может усилить пиар ЧВК Вагнера, чтобы противопоставить ее регулярной армии РФ, а усилия Герасимова по централизации командования, вероятно, также столкнутся с сопротивлением.

Герасимов вряд ли сможет быстро оживить и реформировать поведение России в войне в Украине для достижения максималистских целей диктатора Владимира Путина, резюмировали в сводке.

11 января Шойгу снял Суровикина с должности командующего войной РФ против Украины и назначил вместо него начальника российского генштаба Валерия Герасимова. Суровикин стал его заместителем.

Британская разведка считает, что назначение Герасимова является "показателем растущей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явным признанием того, что кампания не соответствует стратегическим целям России".

У Резникова о назначении Герасимова: Нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет.

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Дмитро Гриниченко

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