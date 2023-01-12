UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб объяснил замену Суровикина Герасимовым в РФ: это об управлении и руководстве войск

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 12:45
Генштаб объяснил замену Суровикина Герасимовым в РФ: это об управлении и руководстве войск - Фото
Алексей Громов (скриншот из видео)

Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке" и есть необходимость в унификации системы управления и руководства войсками. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

11 января 2023 года глава МО РФ Сергей Шойгу снял генерала Сергея Суровикина с должности командующего оккупантами в Украине и назначил вместо него начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова, одного из главных архитекторов войны против Украины. Суровикин стал его замом.

В Украине видят, сказал бригадный генерал, кадровые изменения в силовом руководстве оккупантов с первых месяцев войны.

"Если бы у них все было в порядке, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы", – отметил он.

Последняя рокировка, по словам Громова, свидетельствует о том, что в рядах врага существует необходимость объединения системы управления и руководства войсками.

"Не все получается у них так, как они хотят. А как оно будет дальше, мы посмотрим", – подытожил представитель Генштаба.

  • Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".
  • В ISW анализируют, что это удар по Пригожину и силовикам.
  • На Банковой полагают, что "меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть [россиянам] придется до конца".
  • В команде у главы МО считают, что "нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет".

Читайте также: Данилов о Герасимове: Следующие два-три месяца будут решающими — это повышение ставок

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война назначение валерий герасимов сергей суровикин Алексей Громов рокировка
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 