Генштаб объяснил замену Суровикина Герасимовым в РФ: это об управлении и руководстве войск

Частые кадровые ротации в военном руководстве страны-оккупанта РФ – признак того, что "не все у них в порядке" и есть необходимость в унификации системы управления и руководства войсками. Об этом на брифинге заявил замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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11 января 2023 года глава МО РФ Сергей Шойгу снял генерала Сергея Суровикина с должности командующего оккупантами в Украине и назначил вместо него начальника ГШ ВС РФ Валерия Герасимова, одного из главных архитекторов войны против Украины. Суровикин стал его замом.

В Украине видят, сказал бригадный генерал, кадровые изменения в силовом руководстве оккупантов с первых месяцев войны.

"Если бы у них все было в порядке, то кадровые изменения с такой частотой не проходили бы", – отметил он.

Последняя рокировка, по словам Громова, свидетельствует о том, что в рядах врага существует необходимость объединения системы управления и руководства войсками.

"Не все получается у них так, как они хотят. А как оно будет дальше, мы посмотрим", – подытожил представитель Генштаба.

Британская разведка считает, что рокировка – "показатель нарастающей серьезности ситуации, перед которой стоит РФ, и явное признание того, что кампания не соответствует стратегическим целям РФ".

В ISW анализируют, что это удар по Пригожину и силовикам.

На Банковой полагают, что "меняй/не меняй командующих объединенными группировками, а терпеть [россиянам] придется до конца".

В команде у главы МО считают, что "нам будет трудно, но россиянам это уже не поможет".

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Євген Пилипенко

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