Эстония отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент"

Эстония отдает Украине все свои гаубицы 155 мм. Там хотят создать прецедент, "чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне". Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает пресс-служба посольства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – сказал посол.

Недавно правительство Эстонии приняло пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро:

десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;

тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;

сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;

средства поддержки артиллерийских подразделений.

Таким образом, общая военная помощь в Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, отметили в посольстве.

Кроме того, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженных сил Украины.

Читайте также: Разбор | Ударный кулак для Залужного, но пока без танков Leopard. Как прошел Рамштайн-8

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.