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Эстония отдает Украине все свои гаубицы 155 мм, "чтобы создать прецедент"

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2023, 12:19
Эстония отдает Украине все свои гаубицы 155 мм,
Эстония (фото - Pixabay)

Эстония отдает Украине все свои гаубицы 155 мм. Там хотят создать прецедент, "чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне". Об этом заявил посол Эстонии в Украине Каймо Кууск, сообщает пресс-служба посольства.

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"Мы отдаем все наши 155 мм гаубицы Украине. И хотим таким образом создать прецедент, чтобы у других стран не осталось никаких оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне", – сказал посол.

Недавно правительство Эстонии приняло пакет военной помощи Украине общей стоимостью 113 млн евро:

  • десятки гаубиц калибра 155 мм FH-70 и 122-мм D-30;
  • тысячи артиллерийских снарядов калибра 155 мм;
  • сотни противотанковых гранатометов М2 "Карл-Густаф" с боеприпасами;
  • средства поддержки артиллерийских подразделений.

Таким образом, общая военная помощь в Украине составляет более 1% ВВП Эстонии, отметили в посольстве.

Кроме того, Эстония продолжит предоставлять как базовую, так и специализированную подготовку бойцам Вооруженных сил Украины.

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оружие эстония гаубица
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