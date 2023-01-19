Эстония передает для армии Украины десятки гаубиц, тысячи снарядов, грузовики, гранатометы

19 января Эстония объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 113 млн евро: украинцы получат десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более 1000 выстрелов к ним.

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Представляя эту передачу военного оборудования и боеприпасов, премьер Кая Каллас заявила, что "если падет Украина, окажется под угрозой свобода и в мире".

"Эстонцы знают на болезненном опыте собственной истории, что случается, когда зло побеждает и большое государство проглатывает малые. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии", – подчеркнула она.

Каллас подчеркнула, что Киев запросил у Таллинна именно эти конкретные вооружения, и добавила, что "свободный мир должен помогать больше, причем делать это нужно быстрее и в гораздо большем объеме".

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Министр обороны страны Ханно Певкур подчеркнул, что ВСУ нуждается в "огромных" количествах тяжелых вооружений, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая готовится восстановить потрепанную военную мощь.

"Самые тяжелые бои еще впереди. Важно показать пример и мотивировать других союзников предоставлять помощь", – сказал он.

Ранее Эстония передала Украине ракеты к ПТРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, машины, технику связи, медснаряжение, каски и прочие СИЗ, а также сухпайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала два полевых госпиталя. Третий такой госпиталь будет передан вместе с Нидерландами и Норвегией.

Суммарный объем военной помощи Украине от Эстонии после этой передачи на 113 млн евро достигнет, таким образом, 370 млн евро, что составляет более 1% от годового внутреннего валового продукта страны.

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Євген Пилипенко

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