Эстония передает для армии Украины десятки гаубиц, тысячи снарядов, грузовики, гранатометы
19 января Эстония объявила о передаче Украине крупнейшего пакета военной помощи на 113 млн евро: украинцы получат десятки гаубиц калибра 155 и 152 мм, тысячи снарядов, грузовики для перевозки боеприпасов, более 100 противотанковых гранатометов Carl-Gustav и более 1000 выстрелов к ним.
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Представляя эту передачу военного оборудования и боеприпасов, премьер Кая Каллас заявила, что "если падет Украина, окажется под угрозой свобода и в мире".
"Эстонцы знают на болезненном опыте собственной истории, что случается, когда зло побеждает и большое государство проглатывает малые. Помогая Украине защищать свою независимость, мы защищаем право на свободу и демократию всех государств, в том числе Эстонии", – подчеркнула она.
Каллас подчеркнула, что Киев запросил у Таллинна именно эти конкретные вооружения, и добавила, что "свободный мир должен помогать больше, причем делать это нужно быстрее и в гораздо большем объеме".
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Министр обороны страны Ханно Певкур подчеркнул, что ВСУ нуждается в "огромных" количествах тяжелых вооружений, чтобы удерживать инициативу и противостоять России, которая готовится восстановить потрепанную военную мощь.
"Самые тяжелые бои еще впереди. Важно показать пример и мотивировать других союзников предоставлять помощь", – сказал он.
Ранее Эстония передала Украине ракеты к ПТРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины и гранатометы, минометы, машины, технику связи, медснаряжение, каски и прочие СИЗ, а также сухпайки. В сотрудничестве с Германией Эстония передала два полевых госпиталя. Третий такой госпиталь будет передан вместе с Нидерландами и Норвегией.
Суммарный объем военной помощи Украине от Эстонии после этой передачи на 113 млн евро достигнет, таким образом, 370 млн евро, что составляет более 1% от годового внутреннего валового продукта страны.
- Министр обороны Резников и министр иностранных дел Кулеба призвали союзников неотложно передать танки Leopard 2 на фоне угрозы нового масштабного наступления РФ.
- Польский премьер Моравецкий заявил 19 января, что "либо мы получим согласие Германии на танки для ВСУ, либо сами поступим так, как нужно".
- По данным Morgen Post, передача Украине американских танков M1 Abrams стоит на повестке дня, "по крайней мере, в среднесрочной перспективе".
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