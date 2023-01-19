UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Моравецкий: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 11:18
Моравецкий: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно - Фото
Анджей Дуда и Олаф Шольц (фото — Jakub Szymczuk, KPRP)

Если в ближайшее время Польша не получит от Германии разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она "поступит так, как нужно". Об этом в интервью Polsat News заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он считает, что после того, как многие союзники Украины, но не ФРГ, вызвались  дать ВСУ танки (на что нужна отмашка канцлера Олафа Шольца. — Ред.), "согласие [Берлина] тут – вопрос второго ранга".

"Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно", – подчеркнул Моравецкий.

Он акцентировал внимание на то, что сейчас критически важно, чтобы Берлин не просто дал добро на реэкспорт, а и сам отправил эти боевые машины Украине.

"Нужно, чтобы датчане, финны, французы и другие, – но прежде всего Германия, – в кратчайшие сроки предложили свои современные танки", – отметил премьер Польши.

Читайте также: Франция может отправить Украине танки Leclerc, чтобы показать пример Шольцу – Politico

Вчера на форуме в Давосе он уже сказал, что "самый важный вопрос заключается в том, дадут ли немцы, наконец, свою долю тяжелых и современных танков. И это главный вопрос".

Моравецкий пояснил, что 14 обещанных Польшей танков "Леопард-2" для ВСУ вдобавок к уже переданным 250 танках советского образца "не поменяют игру", передает его слова PAP.

"Но если бы Франция, и особенно Германия, и некоторые другие страны дали бы по 20-30 танков, это могло бы изменить ситуацию", – отметил он.

Премьер страны-союзницы полагает, что запаздывание Берлина с вооружением Украины "Леопардами" связано с тем, что у них по-прежнему сильно газовое лобби РФ, –  "многие немецкие политики все еще погружены в предыдущую эпоху" и рассчитывают после войны на возобновление газовых поставок из России.

"Они сложили все в один мешок под названием "российский газ". То, что в мешке, не в лучшем состоянии. И теперь им приходится изобретать себя заново", – пояснил Моравецкий.

На вопрос о новом министре обороны Германии Борисе Писториусе Моравецкий ответил, что "мало о нем знает".

"То, что я знаю, вызывает у меня некоторую тревогу. Он близкий соратник символа позора Герхарда Шредера, который все время разговаривает с Путиным, болтает с ним, как ни в чем не бывало. Это возмутительно", – сказал польский премьер.

Он не знает, как поведет себя Писториус "перед лицом конкретных действий и нужд": "Давайте дадим ему несколько дней, чтобы посмотреть, какими будут его первые шаги".

Читайте также: Франция и Польша подталкивают Германию к поставкам Украине танков Leopard – Politico

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Матеуш Моравецкий война танк военная помощь Leopard
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 