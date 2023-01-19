Моравецкий: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно

Если в ближайшее время Польша не получит от Германии разрешение на реэкспорт танков Leopard 2 в Украину, она "поступит так, как нужно". Об этом в интервью Polsat News заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.

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Он считает, что после того, как многие союзники Украины, но не ФРГ, вызвались дать ВСУ танки (на что нужна отмашка канцлера Олафа Шольца. — Ред.), "согласие [Берлина] тут – вопрос второго ранга".

"Мы это согласие либо быстро получим, либо сами поступим так, как нужно", – подчеркнул Моравецкий.

Он акцентировал внимание на то, что сейчас критически важно, чтобы Берлин не просто дал добро на реэкспорт, а и сам отправил эти боевые машины Украине.

"Нужно, чтобы датчане, финны, французы и другие, – но прежде всего Германия, – в кратчайшие сроки предложили свои современные танки", – отметил премьер Польши.

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Вчера на форуме в Давосе он уже сказал, что "самый важный вопрос заключается в том, дадут ли немцы, наконец, свою долю тяжелых и современных танков. И это главный вопрос".

Моравецкий пояснил, что 14 обещанных Польшей танков "Леопард-2" для ВСУ вдобавок к уже переданным 250 танках советского образца "не поменяют игру", передает его слова PAP.

"Но если бы Франция, и особенно Германия, и некоторые другие страны дали бы по 20-30 танков, это могло бы изменить ситуацию", – отметил он.

Премьер страны-союзницы полагает, что запаздывание Берлина с вооружением Украины "Леопардами" связано с тем, что у них по-прежнему сильно газовое лобби РФ, – "многие немецкие политики все еще погружены в предыдущую эпоху" и рассчитывают после войны на возобновление газовых поставок из России.

"Они сложили все в один мешок под названием "российский газ". То, что в мешке, не в лучшем состоянии. И теперь им приходится изобретать себя заново", – пояснил Моравецкий.

На вопрос о новом министре обороны Германии Борисе Писториусе Моравецкий ответил, что "мало о нем знает".

"То, что я знаю, вызывает у меня некоторую тревогу. Он близкий соратник символа позора Герхарда Шредера, который все время разговаривает с Путиным, болтает с ним, как ни в чем не бывало. Это возмутительно", – сказал польский премьер.

Он не знает, как поведет себя Писториус "перед лицом конкретных действий и нужд": "Давайте дадим ему несколько дней, чтобы посмотреть, какими будут его первые шаги".

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Євген Пилипенко

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