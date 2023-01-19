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"Это их решение". У Байдена отреагировали на сообщения СМИ об условиях Шольца по танкам

Цей матеріал також доступний українською
19.01.2023, 06:57
Карин Жан-Пьер (фото - ЕРА)

Каждая страна должна принимать суверенное решение по оказанию помощи Украине. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Ее попросили прокомментировать сообщения западных СМИ, что канцлер Германии Олаф Шольц согласится на поставку Украине немецких танков Leopard, если только США дадут свои Abrams.

Жан-Пьер ответила, что США находятся в тесном контакте с Украиной, но у нее нет новых заявлений о военной помощи.

"Когда речь идет о других странах, то президент считает, что каждая страна должна принимать собственные суверенные решения о том, какие шаги помощи в области безопасности и какие виды оборудования они могут предоставить Украине", – сказала спикер Белого дома.

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США приветствуют решения Германии о поставках Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, как и решение Британии дать свои танки Challenger.

"И мы видим невероятную солидарность стран всего мира в поддержке Украины. Но не нам это говорить. Это их решение – решение каждой страны – принимать свои собственные суверенные решения по этому вопросу", – сказала Жан-Пьер.

  • Однако Германия пока не дала разрешения на поставку Leopard. По данным ряда медиа, Шольц поставил условие, что согласится в случае передачи Украине американских танков Abrams.
  • По сообщениям CNN и Politico, в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи, но танков в нем не будет. Тема Leopard будет обсуждаться на встрече коалиции Рамштайн 20 января.

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Марко Сировой
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