"Это их решение". У Байдена отреагировали на сообщения СМИ об условиях Шольца по танкам
Каждая страна должна принимать суверенное решение по оказанию помощи Украине. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.
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Ее попросили прокомментировать сообщения западных СМИ, что канцлер Германии Олаф Шольц согласится на поставку Украине немецких танков Leopard, если только США дадут свои Abrams.
Жан-Пьер ответила, что США находятся в тесном контакте с Украиной, но у нее нет новых заявлений о военной помощи.
"Когда речь идет о других странах, то президент считает, что каждая страна должна принимать собственные суверенные решения о том, какие шаги помощи в области безопасности и какие виды оборудования они могут предоставить Украине", – сказала спикер Белого дома.
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США приветствуют решения Германии о поставках Украине БМП Marder и ЗРК Patriot, как и решение Британии дать свои танки Challenger.
"И мы видим невероятную солидарность стран всего мира в поддержке Украины. Но не нам это говорить. Это их решение – решение каждой страны – принимать свои собственные суверенные решения по этому вопросу", – сказала Жан-Пьер.
- Польша и Финляндия хотят давать Украине танки немецкого производства Leopard. Варшава намерена создать коалицию, чтобы обеспечить Украине бригаду с этими танками. Британия решила дать Украине роту (14 штук) своих танков Challenger.
- Однако Германия пока не дала разрешения на поставку Leopard. По данным ряда медиа, Шольц поставил условие, что согласится в случае передачи Украине американских танков Abrams.
- По сообщениям CNN и Politico, в ближайшие дни США объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи, но танков в нем не будет. Тема Leopard будет обсуждаться на встрече коалиции Рамштайн 20 января.
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