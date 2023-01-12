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Президент Финляндии поддержал передачу Leopard ВСУ, если будет совместный проект Европы

Цей матеріал також доступний українською
12.01.2023, 19:21
Президент Финляндии поддержал передачу Leopard ВСУ, если будет совместный проект Европы - Фото
Саули Ниинистё (фото — пресс-служба президента Финляндии)

Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал передачу Украине современных немецких танков Leopard, если будет соответствующая совместная европейская инициатива, передает Yle.

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Ниинисте сказал, что если будет создан европейский проект по танкам Leopard для ВСУ, потребуется и вклад Финляндии.

Однако, по его мнению, количество переданных Украине танков не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и пока что не является членом НАТО.

Вчера президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время. Он подчеркнул, что Польша будет стремиться, чтобы союзники дали больше танков.

  • В конце декабря двое депутатов парламента Финляндии призвали правительство страны передать Украине танки Leopard 2. В Финляндии, по их словам, есть около 200 "Леопардов", но география ограничивает способность страны перебрасывать большое количество критически важного оборудования.
  • 5 января новый министр обороны Финляндии заявил, что страна не изменит своей политики по поддержке Украины и уже готовит 12-й пакет военной помощи
  • 7 января председатель комитета по обороне парламента Финляндии заговорил о возможности поставок Украине боевых танков Leopard 2. 

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Оксана Житнюк
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Финляндия танк военная помощь Саули Ниинистё Leopard
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