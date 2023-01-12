Президент Финляндии поддержал передачу Leopard ВСУ, если будет совместный проект Европы

Президент Финляндии Саули Ниинисте поддержал передачу Украине современных немецких танков Leopard, если будет соответствующая совместная европейская инициатива, передает Yle.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Ниинисте сказал, что если будет создан европейский проект по танкам Leopard для ВСУ, потребуется и вклад Финляндии.

Однако, по его мнению, количество переданных Украине танков не может быть большим, поскольку Финляндия граничит с Россией и пока что не является членом НАТО.

Вчера президент Польши Анджей Дуда пообещал, что Украина получит роту немецких танков Leopard в ближайшее время. Он подчеркнул, что Польша будет стремиться, чтобы союзники дали больше танков.

В конце декабря двое депутатов парламента Финляндии призвали правительство страны передать Украине танки Leopard 2. В Финляндии, по их словам, есть около 200 "Леопардов", но география ограничивает способность страны перебрасывать большое количество критически важного оборудования.

5 января новый министр обороны Финляндии заявил, что страна не изменит своей политики по поддержке Украины и уже готовит 12-й пакет военной помощи.

7 января председатель комитета по обороне парламента Финляндии заговорил о возможности поставок Украине боевых танков Leopard 2.

Читайте также: "Лед тронулся". Запад дает Украине боевые танки: сколько "Леопардов" могут получить ВСУ

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.