В Финляндии двое депутатов призвали правительство дать Украине танки Leopard 2

Двое депутатов парламента Финляндии призвали правительство страны передать Украине танки Leopard 2. Обращение депутатов опубликовано на сайте финского издания Hufvudstadsbladet.

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Передать танки Leopard 2, которые Германия пока отказывается поставлять Украине, призывали член комитета обороны парламента Финляндии Андерс Адлеркройц и глава партии Зеленых Атте Харьянне.

"В наших интересах, в интересах Европы и всего свободного мира, чтобы война закончилась как можно быстрее победой Украины. Нельзя допустить, чтобы Россия жила в иллюзии, что она каким-то образом выиграла от преступной агрессивной войны", – сказано в совместном обращении депутатов.

Они подчеркнули, что несмотря на решительную поддержку Украины, часть вооружений все же исключена из списка – это, в том числе, западные современные танки.

Парламентарии отметили, что танки Leopard 2 немецкого производства есть на вооружении Германии, Нидерландов, Швеции, Дании, Испании, Норвегии, Польши и Финляндии.

В Финляндии, по их словам, есть около 200 "Леопардов".

"География ограничивает нашу способность перебрасывать большое количество используемого критически важного оборудования, но сигнализируя о готовности предоставить даже небольшое количество танков, мы могли бы начать разговор о танках в Европе. Это необходимо сейчас", – заявили депутаты.

Они призвали начать обсуждение о возможной передаче "Леопардов", что, по их мнению, повлекло бы за собой более обширную и эффективную поддержку Украины.

Финляндия предоставит Украине 11-й пакет военной техники стоимостью 28,8 млн евро. Также Силы обороны Финляндии будут продолжать участвовать в учебной поддержке ВСУ в Великобритании.

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Оксана Житнюк

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