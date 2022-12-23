После Patriot от США. В Бундестаге требуют от Шольца усилить помощь Украине и дать Leopard

Представители Партии зеленых, которая является членом правящей коалиции Германии, требуют от канцлера Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

После объявления США о том, что Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot, Зеленые начали давить на Шольца, чтобы он расширил военную помощь Украине.

По словам члена политсилы Сары Нанни, Patriot закроют пробелы в военном потенциале Украины, однако ей нужны возможности для освобождения оккупированных территорий.

"Теперь Германия должна использовать импульс, а также скорректировать качество своей военной поддержки. Это также включает поставку основных боевых танков и бронетранспортеров западного образца, таких как основной боевой танк Leopard", — сказала Нанни.

Читайте также: У Шольца будут рады, если Зеленский приедет в Германию. Танки Leopard 2 пока не дадут

Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что запросы Украины на западные танки не являются несбыточной мечтой, а основаны на анализе потребностей на фоне мобилизации в России.

"Германия должна использовать свои навыки, чтобы взять на себя ответственность за лидерство здесь. Инициативы по объединению различных подобных систем, таких как основной боевой танк Leopard, в ЕС и НАТО необходимы. Это создает синергию, которая дает Украине больше возможностей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", — отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Германия должна делать больше для поддержки обороны Украины, а лучшей защитой гражданских от ударов по критической инфраструктуре будет эффективная ПВО.

Читайте также: Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Leopard. Говорит: Германии не нужна долгая война

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.