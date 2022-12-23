После Patriot от США. В Бундестаге требуют от Шольца усилить помощь Украине и дать Leopard
Представители Партии зеленых, которая является членом правящей коалиции Германии, требуют от канцлера Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.
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После объявления США о том, что Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot, Зеленые начали давить на Шольца, чтобы он расширил военную помощь Украине.
По словам члена политсилы Сары Нанни, Patriot закроют пробелы в военном потенциале Украины, однако ей нужны возможности для освобождения оккупированных территорий.
"Теперь Германия должна использовать импульс, а также скорректировать качество своей военной поддержки. Это также включает поставку основных боевых танков и бронетранспортеров западного образца, таких как основной боевой танк Leopard", — сказала Нанни.
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Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что запросы Украины на западные танки не являются несбыточной мечтой, а основаны на анализе потребностей на фоне мобилизации в России.
"Германия должна использовать свои навыки, чтобы взять на себя ответственность за лидерство здесь. Инициативы по объединению различных подобных систем, таких как основной боевой танк Leopard, в ЕС и НАТО необходимы. Это создает синергию, которая дает Украине больше возможностей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", — отметил парламентарий.
Он подчеркнул, что Германия должна делать больше для поддержки обороны Украины, а лучшей защитой гражданских от ударов по критической инфраструктуре будет эффективная ПВО.
- Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что правительство Олафа Шольца изучит дальнейшие поставки оружия в Украину после передачи систем противовоздушной обороны Patriot от США.
- Недавно издание FAZ со ссылкой на источники сообщило, что осенью Соединенные Штаты якобы дали понять Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 Вооруженным Силам Украины для противостояния российским оккупантам, если Берлин решится на такой шаг.
- Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США одобрят передачу Германией Украине танков.
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