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После Patriot от США. В Бундестаге требуют от Шольца усилить помощь Украине и дать Leopard

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 11:41
После Patriot от США. В Бундестаге требуют от Шольца усилить помощь Украине и дать Leopard - Фото
Олаф Шольц (Фото: EPA)

Представители Партии зеленых, которая является членом правящей коалиции Германии, требуют от канцлера Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

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После объявления США о том, что Украина получит системы противовоздушной обороны Patriot, Зеленые начали давить на Шольца, чтобы он расширил военную помощь Украине.

По словам члена политсилы Сары Нанни, Patriot закроют пробелы в военном потенциале Украины, однако ей нужны возможности для освобождения оккупированных территорий. 

"Теперь Германия должна использовать импульс, а также скорректировать качество своей военной поддержки. Это также включает поставку основных боевых танков и бронетранспортеров западного образца, таких как основной боевой танк Leopard", — сказала Нанни.

Читайте также: У Шольца будут рады, если Зеленский приедет в Германию. Танки Leopard 2 пока не дадут

Председатель немецко-украинской парламентской группы Робин Вагенер заявил, что запросы Украины на западные танки не являются несбыточной мечтой, а основаны на анализе потребностей на фоне мобилизации в России. 

"Германия должна использовать свои навыки, чтобы взять на себя ответственность за лидерство здесь. Инициативы по объединению различных подобных систем, таких как основной боевой танк Leopard, в ЕС и НАТО необходимы. Это создает синергию, которая дает Украине больше возможностей для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", — отметил парламентарий. 

Он подчеркнул, что Германия должна делать больше для поддержки обороны Украины, а лучшей защитой гражданских от ударов по критической инфраструктуре будет эффективная ПВО. 

Канцлер Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему не дают добро на Leopard для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората, такое якобы нужно согласовывать с союзниками или долго обучаться управлять танком, что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

Читайте также: Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Leopard. Говорит: Германии не нужна долгая война 

Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь олаф шольц Leopard 2
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