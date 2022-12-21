У Шольца будут рады, если Зеленский приедет в Германию. Танки Leopard 2 пока не дадут

В правительстве Германии заявили, что будут рады, если президент Владимир Зеленский посетит Берлин, но подчеркнули, что пока не планируют давать Украине танки Leopard 2. Об этом на брифинге сообщил спикер федерального правительства Штеффен Хебештрайт, цитирует его Укринформ.

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По его словам, он не может сообщить о каких-либо планах по возможному визиту Зеленского в Германию в будущем, однако Берлин будет рад принять украинского президента, если он захочет приехать.

Он отметил, что и о визите Зеленского в США не было известно до последнего момента.

Хебештрайт назвал визит украинского лидера в США "очень положительным знаком и обнадеживающим шагом".

Спикер правительства Олафа Шольца также подчеркнул, что Германия пока не планирует объявлять о передаче новых позиций военной помощи, в частности танков Leopard 2.

Он напомнил, что ни одна страна не предоставила Украине танки западного образца, а Берлин не видит признаков того, что это произойдет в ближайшее время.

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Дмитро Гриниченко

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