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В Бундестаге подтвердили, что США одобрят, если Германия передаст Украине танки Leopard 2

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 12:28
В Бундестаге подтвердили, что США одобрят, если Германия передаст Украине танки Leopard 2 - Фото
Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Фото: EPA)

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США одобрят передачу Германией Украине танков Leopard 2, о чем ранее сообщало издание FAZ со ссылкой на источники. Об этом она написала в Twitter.

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Издание сообщало, что осенью Соединенные Штаты якобы дали понять Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 Вооруженным Силам Украины для противостояния российским оккупантам, если Берлин решится на такой шаг.

В октябре Джейк Салливан (советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности) "проинформировал об этом" Йенса Плетнера, советника по внешней политике канцлера Олафа Шольца.

По словам Штрак-Циммерман, данную информацию ей подтвердили во время визита в Вашингтон во всех ее дискуссиях в Государственной департаменте и Конгрессе. 

"Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину. Им нужны танки", — написала она. 

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему нет отмашки на "леопарды" для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората, такое якобы нужно согласовывать с союзниками или долго обучаться управлять танком, что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

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Дмитро Гриниченко
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Германия война военная помощь Leopard 2 Мари-Агнес Штрак-Циммерман
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