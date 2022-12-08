В Бундестаге подтвердили, что США одобрят, если Германия передаст Украине танки Leopard 2
Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США одобрят передачу Германией Украине танков Leopard 2, о чем ранее сообщало издание FAZ со ссылкой на источники. Об этом она написала в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Издание сообщало, что осенью Соединенные Штаты якобы дали понять Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 Вооруженным Силам Украины для противостояния российским оккупантам, если Берлин решится на такой шаг.
В октябре Джейк Салливан (советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности) "проинформировал об этом" Йенса Плетнера, советника по внешней политике канцлера Олафа Шольца.
По словам Штрак-Циммерман, данную информацию ей подтвердили во время визита в Вашингтон во всех ее дискуссиях в Государственной департаменте и Конгрессе.
"Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину. Им нужны танки", — написала она.
- Еще в сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что "если украинцы говорят, что им нужны боевые танки, нужно их дать".
- 1 декабря генсека НАТО Столтенберга спросили о танках Leopard для ВСУ; сказал, что есть "большая логистическая проблема".
- Для главы МИД Кулебы загадка, почему Германия не дает Украине "леопарды".
Читайте также: В Бундестаге заявили, что переговоры с Путиным и его преемниками невозможны: Это террорист
Комментарии