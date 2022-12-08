В Бундестаге подтвердили, что США одобрят, если Германия передаст Украине танки Leopard 2

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман подтвердила, что США одобрят передачу Германией Украине танков Leopard 2, о чем ранее сообщало издание FAZ со ссылкой на источники. Об этом она написала в Twitter.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Издание сообщало, что осенью Соединенные Штаты якобы дали понять Германии, что одобрят поставку немецких основных боевых танков Leopard 2 Вооруженным Силам Украины для противостояния российским оккупантам, если Берлин решится на такой шаг.

В октябре Джейк Салливан (советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности) "проинформировал об этом" Йенса Плетнера, советника по внешней политике канцлера Олафа Шольца.

По словам Штрак-Циммерман, данную информацию ей подтвердили во время визита в Вашингтон во всех ее дискуссиях в Государственной департаменте и Конгрессе.

"Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны бросать Украину. Им нужны танки", — написала она.

Читайте также: В Бундестаге заявили, что переговоры с Путиным и его преемниками невозможны: Это террорист

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.