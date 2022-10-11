В Бундестаге заявили, что переговоры с Путиным и его преемниками невозможны: Это террорист

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что закончить войну переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным и его преемниками невозможно. Заявление политика цитирует немецкое издание Bild.

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По ее словам, пока у власти в России находится Путин и его преемники, добиться прекращения войны РФ против Украины путем переговором будет невозможно.

"Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов прямо в центре Киева и других городах",— заявила Штрак-Циммерман.

Она отметила, что окончание войны может быть достигнуто только через поставки Украине оружия и оказания ей материальной поддержки.

"Украина нуждается, в первую очередь, в танках Leopard 2, но она также будет очень благодарна и за поставку боевых машин пехоты Marder", — сказала председатель комитета по обороне.

Парламентарий считает, что в ближайшее время из запасов Бундесвера можно отправить Украине 50 боевых машин пехоты Marder, а возместить потерю для Германии оборонная промышленность может в течении года.

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Дмитро Гриниченко

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