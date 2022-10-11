В Бундестаге заявили, что переговоры с Путиным и его преемниками невозможны: Это террорист
Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман считает, что закончить войну переговорами с российским диктатором Владимиром Путиным и его преемниками невозможно. Заявление политика цитирует немецкое издание Bild.
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По ее словам, пока у власти в России находится Путин и его преемники, добиться прекращения войны РФ против Украины путем переговором будет невозможно.
"Это показали смертоносные ракетные обстрелы этой бандой террористов прямо в центре Киева и других городах",— заявила Штрак-Циммерман.
Она отметила, что окончание войны может быть достигнуто только через поставки Украине оружия и оказания ей материальной поддержки.
"Украина нуждается, в первую очередь, в танках Leopard 2, но она также будет очень благодарна и за поставку боевых машин пехоты Marder", — сказала председатель комитета по обороне.
Парламентарий считает, что в ближайшее время из запасов Бундесвера можно отправить Украине 50 боевых машин пехоты Marder, а возместить потерю для Германии оборонная промышленность может в течении года.
- Во время недавнего визита в Украину Штрак-Циммерман заявила, что с помощью современных немецких танков Leopard 2 ВСУ могли бы успешнее вести контрнаступление в ключевых точках фронта.
- Летом она заявила Шольцу, что Германия "столкнется с историческими проблемами, мало помогая ВСУ".
- 27 сентября немецкий дипломат подсказал Шольцу, как передать Украине танки Leopard – через консорциум.
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