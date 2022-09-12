Министр обороны Германии объяснила, почему не поставляет танки Leopard Украине

Министр обороны Германии Кристин Ламбрехт вновь отклонила требования о поставке Украине основных боевых танков Leopard, объяснив это тем, что еще ни одна страна не поставила БМП или танки западного производства. Об этом сообщает Reuters.

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"Пока ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства", – сказала Ламбрехт в Берлине.

"Мы договорились с нашими партнерами, что Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке", – добавила она.

25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.

Сегодня, 12 сентября, немецкие законодатели и другие политики призвали Шольца снять запрет на поставки Вооруженным Силам Украины Leopard и боевых машин пехоты Marder.

Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче ВСУ танков и продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины.

Вадим Ребрина

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