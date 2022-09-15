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В Германии объяснили отказ поставлять Украине танки Leopard "слишком долгим обучением"

Цей матеріал також доступний українською
15.09.2022, 21:38
В Германии объяснили отказ поставлять Украине танки Leopard
Танк Leopard 2 A7 (фото – Bundeswehr, Marco Dorow)

Германия не хочет поставлять Украине танки, так как подготовка военнослужащих ВСУ для работы с ними якобы займет слишком много времени. Об этом заявил сопредседатель Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбейль, передает Bild.

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По его словам, немецкое правительство единодушно в том, что на данный момент боевые танки Leopard II в Украину не будут поставляться. Это было согласовано в "правительстве светофора" (Зеленые, СвДП и СДПГ).

Политик отметил, что подготовка на этих танках занимает "слишком много времени, чтобы иметь какой-либо эффект на данном этапе войны", а во время тренировок на Panzerhaubitze 2000 украинские солдаты сами просили, чтобы их тренировали дольше, чем планировалось.

Он подчеркнул, что при этом Германия согласилась поставить Украине реактивные системы залпового огня MARS II и 50 бронированных машин Dingo.

  • 25 июля в комитете Бундестага по обороне предложили правительству Германии напрямую передать ВСУ Leopard.
  • 12 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц уклончиво ответил на вопрос о передаче ВСУ танков, заявив, что "Германия не может действовать в одиночку".
  • В тот же день немецкие законодатели и другие политики призвали Шольца снять запрет на поставки ВСУ танков Leopard и БМП Marder и не возиться со схемой "обмен кольцами", в то время как Украине это тяжелое вооружение нужно как можно быстрее.
  • Сегодня министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала к быстрым решениям в вопросе поставок немецких боевых танков Украине.

Читайте также: "Полная ерунда", что украинцам нужно долго учиться на Leopard – экс-генерал бундесвера

Оксана Житнюк
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