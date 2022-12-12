Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Leopard. Говорит: Германии не нужна долгая война

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему правительство Олафа Шольца не дает Украине танки Leopard 2, так как Германия и союзники не могут быть заинтересованы в затяжной войне. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.

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По его словам, Германия пообещала Украине предоставление новых вооружений, однако это не касается немецких танков Leopard 2, которые давно запрашивает Киев.

"Такое решение еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем", — сказал Кулеба.

Он отметил, что не понимает аргументацию Шольца, который медлит с боевыми танками, но передает Украине артиллерию.

"Если страна будет недостаточно вооружена, будет затяжная война — это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров. Насколько ему известно, самые последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как IRIS-T и Gepard", — заявил дипломат.

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Дмитро Гриниченко

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