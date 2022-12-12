UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Leopard. Говорит: Германии не нужна долгая война

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 08:21
Кулеба не понимает, почему Шольц не дает Leopard. Говорит: Германии не нужна долгая война - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не понимает, почему правительство Олафа Шольца не дает Украине танки Leopard 2, так как Германия и союзники не могут быть заинтересованы в затяжной войне. Об этом он сказал в интервью немецкому каналу ARD.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Германия пообещала Украине предоставление новых вооружений, однако это не касается немецких танков Leopard 2, которые давно запрашивает Киев. 

"Такое решение еще не принято, обязательств нет. Но мы над этим работаем", — сказал Кулеба.

Он отметил, что не понимает аргументацию Шольца, который медлит с боевыми танками, но передает Украине артиллерию. 

"Если страна будет недостаточно вооружена, будет затяжная война — это не в интересах ни Украины, ни ее западных партнеров. Насколько ему известно, самые последние договоренности с Берлином касаются прежде всего оборонительных систем, таких как IRIS-T и Gepard", — заявил дипломат.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и правящая коалиция различными способами объясняли, почему нет отмашки на "леопарды" для ВСУ: это якобы не поддерживает часть электората, такое якобы нужно согласовывать с союзниками или долго обучаться управлять танком, что у Украины нет инфрастуктуры для их обслуживания. Также озвучивалось, что Германия не даст бронетехнику первой, пока это не сделают США с танком Abrams.

Читайте также: В Бундестаге заявили, что переговоры с Путиным и его преемниками невозможны: Это террорист

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия война военная помощь дмитрий кулеба олаф шольц Leopard 2
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 