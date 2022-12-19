Зеленский назвал оружие для победы: NASAMS, танки Leopard, истребители Gripen и САУ Archer
Президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине ряд вооружений для победы над российской оккупационной армией. Об этом он сказал в обращении к лидерам стран Объединенного экспедиционного корпуса во главе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
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По его словам, от союзников Украины зависит окончание войны, а чем успешнее будут Вооруженные Силы Украины, тем быстрее Россия проиграет. Он попросил Сунака увеличить поставки систем противовоздушной обороны и повлиять на ускорение аналогичных решений со стороны партнеров.
Зеленский заявил, что Германия не дает объяснений, почему отказывается поставлять Украине танки Leopard — глава государства призвал Нидерланды, армия которых использует данные машины, обсудить решение с союзниками.
Норвегию он попросил предоставить больше пусковых установок и ракет к системе ПВО NASAMS, а Швецию — истребители Gripen, ракеты RBS 98 и самоходные артиллерийские установки Archer.
Он призвал Данию передать САУ Caesar, Финляндию — дополнительные снаряды, Литву — NASAMS и ракеты для переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, Латвию — артиллерию, а Эстонию — гаубицы и боеприпасы.
В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что для выхода на рубежи 23 февраля нужно 300 танков, 600-700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц.
- Зеленский говорил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году.
- Он настроен положительно в вопросе возможной передачи систем противовоздушной обороны Patriot Украине.
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