Зеленский назвал оружие для победы: NASAMS, танки Leopard, истребители Gripen и САУ Archer

Президент Владимир Зеленский призвал союзников предоставить Украине ряд вооружений для победы над российской оккупационной армией. Об этом он сказал в обращении к лидерам стран Объединенного экспедиционного корпуса во главе с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

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По его словам, от союзников Украины зависит окончание войны, а чем успешнее будут Вооруженные Силы Украины, тем быстрее Россия проиграет. Он попросил Сунака увеличить поставки систем противовоздушной обороны и повлиять на ускорение аналогичных решений со стороны партнеров.

Зеленский заявил, что Германия не дает объяснений, почему отказывается поставлять Украине танки Leopard — глава государства призвал Нидерланды, армия которых использует данные машины, обсудить решение с союзниками.

Норвегию он попросил предоставить больше пусковых установок и ракет к системе ПВО NASAMS, а Швецию — истребители Gripen, ракеты RBS 98 и самоходные артиллерийские установки Archer.

Он призвал Данию передать САУ Caesar, Финляндию — дополнительные снаряды, Литву — NASAMS и ракеты для переносного зенитно-ракетного комплекса Stinger, Латвию — артиллерию, а Эстонию — гаубицы и боеприпасы.

В Объединенный экспедиционный корпус входят Великобритания, Дания, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Нидерланды, Швеция и Норвегия.

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Дмитро Гриниченко

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