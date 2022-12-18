Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новое наступление на Украину в 2023 году
18.12.2022, 12:39
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.
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По его словам, Украина понимает, что россияне будут хотеть устроить новое наступление в следующем году.
Он отметил, что РФ одержима реваншизмом, а также постоянно хочет атаковать и покорить Украину, не отказываясь от этих намерений.
"Мы не будем говорить сейчас, способны ли они на это и способны ли мы отбить. Желание у них такое есть, это точно", — сказал Зеленский.
- По мнению главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, россияне, скорее всего, начнут наступать в феврале, в лучшем случае – в марте, в худшем – в конце января.
- Министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия планирует начать очередную волну наступления в войне против Украины в феврале.
- Глава МИД Дмитрий Кулеба также говорил, что оккупанты хотят провести крупное наступление в январе-феврале, надеясь на мобилизацию.
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