Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новое наступление на Украину в 2023 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.

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По его словам, Украина понимает, что россияне будут хотеть устроить новое наступление в следующем году.

Он отметил, что РФ одержима реваншизмом, а также постоянно хочет атаковать и покорить Украину, не отказываясь от этих намерений.

"Мы не будем говорить сейчас, способны ли они на это и способны ли мы отбить. Желание у них такое есть, это точно", — сказал Зеленский.

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Дмитро Гриниченко

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