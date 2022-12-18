UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новое наступление на Украину в 2023 году

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 12:39
Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новое наступление на Украину в 2023 году - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет устроить новую масштабную атаку на Украину в 2023 году. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина понимает, что россияне будут хотеть устроить новое наступление в следующем году.

Он отметил, что РФ одержима реваншизмом, а также постоянно хочет атаковать и покорить Украину, не отказываясь от этих намерений. 

"Мы не будем говорить сейчас, способны ли они на это и способны ли мы отбить. Желание у них такое есть, это точно", — сказал Зеленский.

Читайте также: Залужный: Даже если Герасимов мобилизует миллион и завалит Украину трупами, он проиграет

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Владимир Зеленский наступление россии прогноз на 2023
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 