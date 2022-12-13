Армия России хочет провести крупное наступление зимой. Надеятся на мобилизацию — Кулеба
13.12.2022, 20:29
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Российские оккупанты хотят провести крупное наступление в январе-феврале, надеясь на мобилизацию. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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По его словам, россияне рассчитывают, что смогут провести большое наступление в конце января или в феврале, пытаются подготовиться.
Он отметил, что противник надеется на мобилизацию в РФ и технику, которая снимается с хранения.
Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы сорвать планы России, и выразил уверенность, что у Москвы ничего не получится благодаря действиям Вооруженных Сил Украины.
- Российский диктатор Владимир Путин проиграл по всем направлениям, сейчас фронт стабилизировался, но зимой появится потенциальная возможность для наступления, заявлял глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
- В Пентагоне предполагают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
- Наступление зимы и похолодание на востоке Украины создают более благоприятные условия для ускорения военных операций и контрнаступления Сил обороны, сообщали в ISW.
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