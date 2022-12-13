Армия России хочет провести крупное наступление зимой. Надеятся на мобилизацию — Кулеба

Российские оккупанты хотят провести крупное наступление в январе-феврале, надеясь на мобилизацию. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, россияне рассчитывают, что смогут провести большое наступление в конце января или в феврале, пытаются подготовиться.

Он отметил, что противник надеется на мобилизацию в РФ и технику, которая снимается с хранения.

Кулеба заявил, что Украина делает все возможное, чтобы сорвать планы России, и выразил уверенность, что у Москвы ничего не получится благодаря действиям Вооруженных Сил Украины.

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Дмитро Гриниченко

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