Темпы контрнаступления Украины с приходом зимы ускорятся – ISW

Наступление зимы и похолодание на востоке Украины создают более благоприятные условия для ускорения военных операций и контрнаступления Сил обороны, заявили в своей ежедневной сводке аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).

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Они ссылаются на одного из российских военных пропагандистов, который накануне заявил, что земля вдоль линии Кременная – Сватово уже замерзла и там ждут украинского наступления.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай также заявил, что погода на востоке меняется и теперь тяжелая техника сможет быстрее продвигаться.

В Пентагоне предполагают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.

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Андрій Водяний

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