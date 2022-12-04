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Темпы контрнаступления Украины с приходом зимы ускорятся – ISW

Цей матеріал також доступний українською
04.12.2022, 07:05
Темпы контрнаступления Украины с приходом зимы ускорятся – ISW - Фото
Фото: EPA

Наступление зимы и похолодание на востоке Украины создают более благоприятные условия для ускорения военных операций и контрнаступления Сил обороны, заявили в своей ежедневной сводке аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).

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Они ссылаются на одного из российских военных пропагандистов, который накануне заявил, что земля вдоль линии Кременная – Сватово уже замерзла и там ждут украинского наступления.

Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай также заявил, что погода на востоке меняется и теперь тяжелая техника сможет быстрее продвигаться.

Темпы контрнаступления Украины с приходом зимы ускорятся – ISW

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Андрій Водяний
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