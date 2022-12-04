Темпы контрнаступления Украины с приходом зимы ускорятся – ISW
04.12.2022, 07:05
Фото: EPA
Наступление зимы и похолодание на востоке Украины создают более благоприятные условия для ускорения военных операций и контрнаступления Сил обороны, заявили в своей ежедневной сводке аналитики вашингтонского Института изучения войны (ISW).
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Они ссылаются на одного из российских военных пропагандистов, который накануне заявил, что земля вдоль линии Кременная – Сватово уже замерзла и там ждут украинского наступления.
Глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай также заявил, что погода на востоке меняется и теперь тяжелая техника сможет быстрее продвигаться.
- В Пентагоне предполагают, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины будет продолжаться всю зиму.
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