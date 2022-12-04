Враг надеется использовать зиму против нас, и мы должны сделать все, чтобы выстоять, потому что выстоять этой зимой значит отстоять все. Об этом сказал в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский.

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Зеленский преложил считать зиму не испытанием, а временем, которое приближает нас к победе.

"Чтобы пройти зиму, мы должны быть еще более стойкими и еще более едиными, чем когда-либо", – отметил президент. – "Нельзя допускать никаких внутренних конфликтов и распрей, которые могут ослабить нас всех, даже если кто-то один думает, что это как-то укрепит его лично".

"Не спрашивайте, пожалуйста, помочь ли и чем. Просто помогайте, когда видите, что можете это сделать", – говорит он.

"У России еще пока есть ракеты и преимущество в артиллерии. Но у нас есть то, чего у оккупантов нет и не будет. Мы защищаем свой дом, а это дает нам сильнейшую мотивацию из возможных. Мы боремся за свободу, а это всегда приумножает всякую силу. Мы защищаем правду, а это объединяет вокруг Украины весь мир", – сказал Зеленский.

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Сергій Бережний

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