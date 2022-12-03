UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский: Укрепляем силы в Луганской, Харьковской областях и по всему периметру границы видео

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 20:21
Видео: Офис президента
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Путин на камеру посидел с матерями оккупантов. Одна передала "последние слова сына": видео
Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС
Появилось видео подрыва моста на Каховской ГЭС

Самые тяжелые бои продолжаются в Донецкой области. В Луганской, Харьковской областях и на границе по всему периметру украинские силы укрепляются, а на юге ВСУ продолжают "минусовать" возможности оккупантов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 3 декабря.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По итогам сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский сказал, что обсуждалась ситуация на фронте на самых важных направлениях.

"В Донецкой области – Бахмут, Соледар – сейчас, как и раньше, наиболее горячо и наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь парням на этом направлении, нашим героям, которые держат там оборону", – сказал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил пограничников Чопского отряда, которые воюют на Бахмутском направлении, и сегодня приземлили самолет оккупантов.

"Луганская область, Харьковская – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем минусовать возможности оккупантов. Границу укрепляем, весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – сказал Зеленский.

  • В Беларуси продолжается накопление группировки российско-беларуских войск, однако угрозы наступления с территории этой страны пока нет, сообщил генерал Наев.
  • С 24 февраля по 3 декабря ВСУ ликвидировали около 90 600 оккупантов.
  • Украинские потери, по словам Подоляка, составляют до 13 000 погибших.

Читайте также: Бахмутское направление сейчас самое кровавое, ключевая точка решения войны – спикер ВСУ

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 