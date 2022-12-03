Самые тяжелые бои продолжаются в Донецкой области. В Луганской, Харьковской областях и на границе по всему периметру украинские силы укрепляются, а на юге ВСУ продолжают "минусовать" возможности оккупантов. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении 3 декабря.

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По итогам сегодняшнего заседания Ставки верховного главнокомандующего Зеленский сказал, что обсуждалась ситуация на фронте на самых важных направлениях.

"В Донецкой области – Бахмут, Соледар – сейчас, как и раньше, наиболее горячо и наиболее болезненно. Делаем все, чтобы помочь парням на этом направлении, нашим героям, которые держат там оборону", – сказал Зеленский.

Он отдельно поблагодарил пограничников Чопского отряда, которые воюют на Бахмутском направлении, и сегодня приземлили самолет оккупантов.

"Луганская область, Харьковская – укрепляем наши силы. Юг – продолжаем минусовать возможности оккупантов. Границу укрепляем, весь периметр. Черноморская акватория – работаем, чтобы в итоге "Калибры" могли быть разве что на дне", – сказал Зеленский.

В Беларуси продолжается накопление группировки российско-беларуских войск, однако угрозы наступления с территории этой страны пока нет, сообщил генерал Наев.

С 24 февраля по 3 декабря ВСУ ликвидировали около 90 600 оккупантов.

Украинские потери, по словам Подоляка, составляют до 13 000 погибших.

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Оксана Житнюк

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