Силы обороны уничтожили за сутки 510 оккупантов и восемь беспилотников – сводка потерь
03.12.2022, 09:12
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные за сутки уничтожили 510 оккупантов и восемь беспилотников. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля армия России потеряла на войне в Украине:
личного состава – около 90 600 (+510) человек ликвидировано,
танков – 2917 (+1),
боевых бронированных машин – 5886 (+3),
артиллерийских систем – 1906 (+1),
РСЗО – 395 (-),
средств ПВО – 210 (-),
самолетов – 280 (-),
вертолетов – 263 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),
крылатых ракет – 531 (-),
кораблей/катеров – 16 (-),
автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8),
спецтехники – 163 (-).
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