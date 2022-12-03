Украинские военные за сутки уничтожили 510 оккупантов и восемь беспилотников. Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 90 600 (+510) человек ликвидировано,

танков – 2917 (+1),

боевых бронированных машин – 5886 (+3),

артиллерийских систем – 1906 (+1),

РСЗО – 395 (-),

средств ПВО – 210 (-),

самолетов – 280 (-),

вертолетов – 263 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1572 (+8),

крылатых ракет – 531 (-),

кораблей/катеров – 16 (-),

автомобильной техники и автоцистерн – 4472 (+8),

спецтехники – 163 (-).

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Наталія Медведєва

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