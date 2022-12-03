В Токмак завезли более 10 автомобилей с ранеными и убитыми оккупантами – Генштаб
03.12.2022, 08:24
Фото: Генштаб ВСУ
Оккупанты завезли в Токмак более 10 автомобилей с ранеными и убитыми российскими военными. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 3 декабря.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Как отмечается, российская армия продолжает нести потери.
"В город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов", – говорится в сообщении Генштаба.
- За сутки 1 декабря украинские военные уничтожили 650 оккупантов. Армия России потеряла более 90 000 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны.
Читайте также: Силы обороны сбили вертолет россиян, оккупанты атакуют под Бахмутом и Авдеевкой – Генштаб
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев • Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної рекламиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии