В Токмак завезли более 10 автомобилей с ранеными и убитыми оккупантами – Генштаб

Оккупанты завезли в Токмак более 10 автомобилей с ранеными и убитыми российскими военными. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 3 декабря.

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Как отмечается, российская армия продолжает нести потери.

"В город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов", – говорится в сообщении Генштаба.

За сутки 1 декабря украинские военные уничтожили 650 оккупантов. Армия России потеряла более 90 000 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны.

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Наталія Медведєва

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