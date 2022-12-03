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В Токмак завезли более 10 автомобилей с ранеными и убитыми оккупантами – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 08:24
В Токмак завезли более 10 автомобилей с ранеными и убитыми оккупантами – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Оккупанты завезли в Токмак более 10 автомобилей с ранеными и убитыми российскими военными. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 3 декабря.

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Как отмечается, российская армия продолжает нести потери.

"В город Токмак Запорожской области зафиксировано прибытие в больницы более десяти автомобилей с ранеными военнослужащими и телами погибших оккупантов", – говорится в сообщении Генштаба.

  • За сутки 1 декабря украинские военные уничтожили 650 оккупантов. Армия России потеряла более 90 000 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны.

Читайте также: Силы обороны сбили вертолет россиян, оккупанты атакуют под Бахмутом и Авдеевкой – Генштаб

Наталія Медведєва
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