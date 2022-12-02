ВСУ не сбавляют темп: уничтожено 650 оккупантов за сутки и 90 000 с 24 февраля

Украинские военные за сутки уничтожили 650 оккупантов. Армия России потеряла более 90 000 военных ликвидированными с начала полномасштабной войны, сообщается в сводке Генштаба ВСУ.

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За сутки наибольшие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Лиманском направления. С 24 февраля армия России потеряла на войне в Украине:

личного состава – около 90 090 (+650) человек ликвидировано,

танков – 2916 (+1),

боевых бронированных машин – 5883 (+6),

артиллерийских систем – 1905 (+1),

РСЗО – 395 (0),

средств ПВО – 210 (0),

самолетов – 280 (0),

вертолетов – 262 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1564 (+2),

крылатых ракет – 531 (0),

кораблей/катеров – 16 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 4464 (+23),

спецтехники – 163 (0).

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Марко Сировой

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