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Силы обороны сбили вертолет россиян, оккупанты атакуют под Бахмутом и Авдеевкой – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
03.12.2022, 07:31
Силы обороны сбили вертолет россиян, оккупанты атакуют под Бахмутом и Авдеевкой – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны уничтожили российский вертолет, враг продолжает атаковать под Бахмутом и Авдеевкой. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке утром 3 декабря.

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За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских захватчиков в районах населенных пунктов Червонопоповка Луганской области и Соледар, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий. Враг ведет огонь из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, а также наносит авиаудары.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 17 ударов по районам сосредоточения российских войск и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

За прошедшие сутки украинские военные сбили вражеский вертолет и шесть беспилотников типа "Орлан-10".

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, два склада боеприпасов, 11 районов сосредоточения российских войск и четыре других важных объекта российских оккупантов.

Читайте также: Армия России не может крупно наступать из-за дефицита боеприпасов — британская разведка

Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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