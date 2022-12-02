Армия России не может крупно наступать из-за дефицита боеприпасов — британская разведка

Российские оккупанты не могут проводить масштабные наступления из-за дефицита боеприпасов и удары Вооруженных Сил Украины по логистике. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что уход противника с правого берега Днепра в Херсонской области предоставил ВСУ возможность наносить удары по дополнительным логистическим узлам и коммуникациям РФ.

Данная угроза, скорее всего, сподвигла россиян переместить снабжение, в том числе железнодорожные перевалочные пункты, дальше на юг и восток.

Логистическим подразделениям оккупантов необходимо будет проводить дополнительные трудоемкие погрузки и разгрузки с железнодорожного на автомобильный транспорт, а дорожная логистика все так же будет уязвима для артиллерии ВСУ, которая перешла на обстрелы российских передовых позиций обороны.

Нехватка боеприпасов у России, которая усугубляется проблемами с логистикой, вероятно, является одним из основных факторов, ограничивающих в настоящее время потенциал РФ для возобновления эффективных крупномасштабных наступательных операций, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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