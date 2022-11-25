России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов – разведка Эстонии
Россия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов и из-за этого вынуждена снизить наступательную активность. О таких данных сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.ee.
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На пресс-конференции в минобороны Эстонии Гросберг сказал, что РФ "израсходовала примерно две трети имевшихся у нее боеприпасов, или чуть меньше этого".
Это, по его мнению, привело к тому, что в последние недели наблюдается снижение наступательной активности российских подразделений в Украине.
При "экономном расходовании боеприпасов" России хватит ресурса для ограниченных операций еще примерно на месяц, сказал Гросберг. По его оценке, Россия сейчас занята накапливанием боеприпасов для весенних атак.
С дефицитом боеприпасов у России глава эстонской разведки связал попытки Кремля получить ракеты и беспилотники у Ирана и Северной Кореи.
Гросберг также отметил, что приближение зимы вносит серьезные изменения в ход военных действий. Он сказал, что размокшая из-за дождей земля не позволяет широко использовать тяжелую технику, а снижение атмосферного давления, дожди и низкая облачность ограничивают применение воздушных средств.
По его мнению, из-за этого военные операции могут проводиться только небольшими подразделениями и на ограниченной территории. Это благоприятствует оборонительным операциям и неудобно для наступательных действий.
Гросберг ожидает, что земля может промерзнуть в середине декабря, после чего масштабные военные действия могут возобновиться.
Разведка Эстонии также считает, что Кремль хотел бы использовать предлагаемые им Киеву переговоры, чтобы получить передышку в тяжелой для него ситуации и подготовиться к новому нападению.
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