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России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов – разведка Эстонии

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 17:05
России теперь сложнее наступать, она потратила две трети боеприпасов – разведка Эстонии - Фото
Марго Гросберг (Фото - скриншот из видео)

Россия уже израсходовала в Украине две трети своего запаса боеприпасов и из-за этого вынуждена снизить наступательную активность. О таких данных сообщил глава разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.ee.

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На пресс-конференции в минобороны Эстонии Гросберг сказал, что РФ "израсходовала примерно две трети имевшихся у нее боеприпасов, или чуть меньше этого".

Это, по его мнению, привело к тому, что в последние недели наблюдается снижение наступательной активности российских подразделений в Украине.

При "экономном расходовании боеприпасов" России хватит ресурса для ограниченных операций еще примерно на месяц, сказал Гросберг. По его оценке, Россия сейчас занята накапливанием боеприпасов для весенних атак.

С дефицитом боеприпасов у России глава эстонской разведки связал попытки Кремля получить ракеты и беспилотники у Ирана и Северной Кореи.

Гросберг также отметил, что приближение зимы вносит серьезные изменения в ход военных действий. Он сказал, что размокшая из-за дождей земля не позволяет широко использовать тяжелую технику, а снижение атмосферного давления, дожди и низкая облачность ограничивают применение воздушных средств.

По его мнению, из-за этого военные операции могут проводиться только небольшими подразделениями и на ограниченной территории. Это благоприятствует оборонительным операциям и неудобно для наступательных действий.

Гросберг ожидает, что земля может промерзнуть в середине декабря, после чего масштабные военные действия могут возобновиться.

Разведка Эстонии также считает, что Кремль хотел бы использовать предлагаемые им Киеву переговоры, чтобы получить передышку в тяжелой для него ситуации и подготовиться к новому нападению.

Читайте также: Россия добивается не мира, а передышки, чтобы снова напасть – главы МИД Украины и Британии

Сергій Бережний
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Марго Гросберг эстония разведка боеприпасы война
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