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Россия добивается не мира, а передышки, чтобы снова напасть – главы МИД Украины и Британии

Цей матеріал також доступний українською
25.11.2022, 15:56
Россия добивается не мира, а передышки, чтобы снова напасть – главы МИД Украины и Британии - Фото
Джеймс Клеверли и Дмитрий Кулеба (Фото - скриншот из видео)

Целью России сейчас является не мир, а передышка, чтобы накопить силы для продолжения агрессии. Как заявил глава МИД Дмитрий Кулеба на совместном брифинге, такую точку зрения разделяет и его коллега из Британии Джеймс Клеверли.

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Кулеба сказал, что в последнее время муссируется тема о том, что партнеры якобы подталкивают Украину к преждевременным переговорам с Россией.

"Важно отметить, и мы с британским коллегой в этом полностью согласны, что Россия сейчас не ищет мира, она добивается передышки для того, чтобы с новыми силами продолжить уничтожение Украины и украинцев", – заявил министр.

Кулеба также поблагодарил Британию за передачу Украине трех вертолетов Sea King, один из которых уже находится в стране. 

Клеверли на брифинге заявил, что Британия продолжит поддержку Украины – в частности, он объявил о выделении дополнительных финансовых средств для поддержки ее экономической устойчивости и о планах помочь в восстановлении энергетической инфраструктуры, а также в восстановлении городов и населенных пунктов, освобожденных от российской оккупации. В ближайшее время в Украину поступят 35 машин "скорой помощи" и несколько военных транспортных средств.  

Глава Форин-Офиса также сказал, что Британия целенаправленно выделит 3,5 млн фунтов в украинский фонд помощи жертвам гендерного насилия и 5 млн фунтов для украинской инициативы по отправке продовольствия в Эфиопию и другие остро нуждающиеся в нем страны.  

Читайте также: Британия предоставит Украине 120 зенитных орудий и радиолокационные станции

Сергій Бережний
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