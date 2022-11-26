ГУР: РФ назначила "смотрящего" за тюрьмами. Им стал Армен Саркисян, он будет создавать ЧВК
Россия назначила "смотрящего" за тюрьмами на всей территории РФ и на временно оккупированных территориях, который будет создавать новую частную военную компанию — им стал криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.
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Разведчики сообщают, что Саркисян, по прозвищу "Армен Горловский", будет создавать новую ЧВК, которая завербует "значительное" количество людей в тюрьмах за ограниченный период времени — образцом станет ЧВК Вагнера.
Новая ЧВК должна усилить оккупационную армию и усилить внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК, спонсором выступит российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.
Создание данной структуры — это попытка создать противодействие фактической монополии олигарха Евгения Пригожина в сфере российских ЧВК.
- 1 ноября сообщалось, что Пригожин продолжает усиливать свои политические позиции внутри РФ, позволяет себе критиковать чиновников и олигархов для увеличения собственного влияния.
- За два месяца в Украине погибли более 500 заключенных, завербованных Пригожиным в частную военную компанию Вагнера.
- 4 ноября российский диктатор Владимир Путин узаконил набор в армию для войны против Украины осужденных за тяжкие преступления, хотя сам процесс начал происходить задолго до его указа.
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