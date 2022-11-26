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ГУР: РФ назначила "смотрящего" за тюрьмами. Им стал Армен Саркисян, он будет создавать ЧВК

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26.11.2022, 14:36
ГУР: РФ назначила
Армен Саркисян (Фото: ГУР)

Россия назначила "смотрящего" за тюрьмами на всей территории РФ и на временно оккупированных территориях, который будет создавать новую частную военную компанию — им стал криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики сообщают, что Саркисян, по прозвищу "Армен Горловский", будет создавать новую ЧВК, которая завербует "значительное" количество людей в тюрьмах за ограниченный период времени — образцом станет ЧВК Вагнера.

Новая ЧВК должна усилить оккупационную армию и усилить внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК, спонсором выступит российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

Создание данной структуры — это попытка создать противодействие фактической монополии олигарха Евгения Пригожина в сфере российских ЧВК. 

СПРАВКА от ГУР. Армен Саркисян (Армен Горловский) — криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником — Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой "смотрящий" всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины. Самвел Карапетян — прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с "газпромом" компании "Ташир холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Один из спонсоров российской агрессии против Украины.

Читайте также: Уголовник из ЧВК Вагнера получил "орден мужества". Он сидел за убийство двух женщин — ВИ 

Дмитро Гриниченко
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война разведка чвк
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