ГУР: РФ назначила "смотрящего" за тюрьмами. Им стал Армен Саркисян, он будет создавать ЧВК

Россия назначила "смотрящего" за тюрьмами на всей территории РФ и на временно оккупированных территориях, который будет создавать новую частную военную компанию — им стал криминальный авторитет из Горловки Армен Саркисян. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

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Разведчики сообщают, что Саркисян, по прозвищу "Армен Горловский", будет создавать новую ЧВК, которая завербует "значительное" количество людей в тюрьмах за ограниченный период времени — образцом станет ЧВК Вагнера.

Новая ЧВК должна усилить оккупационную армию и усилить внутреннюю конкуренцию среди российских ЧВК, спонсором выступит российско-армянский бизнесмен Самвел Карапетян.

Создание данной структуры — это попытка создать противодействие фактической монополии олигарха Евгения Пригожина в сфере российских ЧВК.

СПРАВКА от ГУР. Армен Саркисян (Армен Горловский) — криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца . Армен Саркисян (Армен Горловский) — криминальный авторитет из Горловки. Близок к семье президента-беглеца Виктора Януковича и связан с еще одним уголовником — Юрием Иванющенко (Юра Енакиевский). Находится в украинском розыске как один из организаторов убийств на Майдане. Теневой "смотрящий" всего бизнеса в оккупированной Горловке. С 24 февраля занимается мародерством и "отжимом" бизнесов на оккупированных территориях Украины. Самвел Карапетян — прокремлевский бизнесмен армянского происхождения. Владелец связанной с "газпромом" компании "Ташир холдинг", в которую также входит компания "Электрические сети Армении". Один из спонсоров российской агрессии против Украины.

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Дмитро Гриниченко

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